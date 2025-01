Wacław Janicki nie żyje. Był legendą polskiego kina

Janicki urodził się 8 maja 1944 roku. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował jako jubiler i aktor niezawodowy.

Wacław Janicki. Kariera aktorska

Jak czytamy we wpisie Cricoteki, Janicki współtworzył od 1967 roku Teatr Cricot 2, w którym wraz z Lesławem, swoim bratem bliźniakiem, wystąpił w sztukach Tadeusza Kantora, między innymi "Kurce wodnej", "Nadobnisie i koczkodanach" oraz "Umarłej klasie". Współpracę z nim zaczęli w 1966 roku od występu w happeningu Linia podziału i kontynuowali ją aż do jego śmierci w 1990 roku.

Obaj działali także w latach 1968–1974 z Jackiem Stokłosą w Drugiej Grupie przy Galerii Krzysztofory w Krakowie oraz Galerii Foksal w Warszawie.

Reklama

W latach 1991-2019 Janiccy występowali w kolejne rocznice śmierci Kantora w pokazie Żywych Pomników. W 2000 roku opublikowali wspomnienia pod tytułem "Dziennik podróży z Kantorem" 1979–1990.

Zdjęcie Bracia Janiccy podczas premiery filmu "Potop Redivivus" Jerzego Hoffmana / MIECZYSLAW WLODARSKI/REPORTER / East News

Wacław Janicki. Nie czuł się artystą

W rozmowie z Adamem Mazurem dla "Magazynu Szum" z 2017 roku Janicki przyznał, że nie czuje się artystą. "Gdybym się [nim] czuł [...], to codziennie miałbym to zmartwienie, dlaczego dzisiaj nie jestem" - żartował. "Może najbardziej czuję się człowiekiem zaangażowanym w sztukę. Co mnie motywowało do tego, żeby nie do końca zostać artystą? Musiałbym wtedy z tego żyć. A ja mam inny zawód".

Janicki grał także w filmach fabularnych. Mogliśmy go zobaczyć między innymi w "Potopie" Jerzego Hoffmana, gdzie razem z Lesławem wcielili się w braci Kiemliczy, a także "Spisie cudzołożnic" Jerzego Stuhra.

Działalność przyniosła mu odznaczenie złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis w 2021 roku.

Wacław Janicki. Data pogrzebu

Pogrzeb Wacława Janickiego odbędzie się w Bazylice Mariackiej 14 stycznia 2025 roku o godzinie 12.00. Po nim nastąpi odprowadzenie zmarłego aktora na Cmentarz Rakowicki.