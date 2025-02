W wieku 51 lat zmarł Maciej Kieres. Dziennikarz TVP walczył z ciężką chorobą

O jego śmierci poinformowano na profilu TVP3 Wrocław w mediach społecznościowych. "Dziś w nocy zmarł nasz kolega Maciej Kieres, wrocławski reżyser, dziennikarz i muzyk, od lat związany z wrocławskim oddziałem Telewizji Polskiej. Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom Macieja składamy wyrazy współczucia" - czytamy w komunikacie zamieszczonym w portalu Facebook.

Maciej Kieres. Kariera

Urodził się 3 kwietnia 1974 roku. Był autorem ponad 20 filmów dokumentalnych. To on stał za cyklem "Dolny Śląsk Pełen Historii", emitowanym przez TVP3. W jego ramach wyreżyserował między innymi "Riese. Tajemnice wykute w skale" i "Historia przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu". Jego pozostałe filmy to "Historia Orderu Uśmiechu" i "Republika bananowa".

Kieres był także pianistą, który aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym Dolnego Śląska. Organizował oraz pełnił funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu im. Henryka Wieniawskiego oraz festiwalu Maj z Muzyką Dawną. Akompaniował także popularnym artystom, między innymi Violecie Villas, Maciejowi Damięckiemu i Zbigniewowi Lesieniowi. Tworzył także muzykę do spektakli teatralnych i piosenki aktorskiej.

W 2014 roku otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. W 2023 roku został odznaczony medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" oraz złotą odznaką honorową "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego".

Mimo choroby, z którą zmagał się od 2022 roku, pozostawał aktywny zawodowo.