"W trójkącie": Reżyser pożegnał przedwcześnie zmarłą Charlbi Dean

Wiadomości

We wtorkowy wieczór w podczas festiwalu w Toronto odbył się pokaz nagrodzonego w tym roku Złotą Palmą na festiwalu w Cannes filmu Rubena Ostlunda "W trójkącie". Dla obsady i ekipy tej produkcji było to pierwsze publiczne wystąpienie od czasu niespodziewanej śmierci młodej gwiazdy Charlbi Dean. Ruben Ostlund wykorzystał tę okazję do tego, by we wzruszających słowach pożegnać zmarłą przed dwoma tygodniami aktorkę.

Zdjęcie Charlbi Dean nie żyje / Vittorio Zunino Celotto/Getty Images / Getty Images