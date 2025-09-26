Jesienią 2019 roku Keanu Reeves pojawił się na gali LACMA Art + Film, a na czerwonym dywanie towarzyszyła mu artystka sztuk wizualnych, Alexandra Grant. W 2020 roku media obiegła informacja o zaręczynach pary. Wydaje się, że Alexandra, dawna przyjaciółka, a obecnie ukochana uleczyła złamane serce Keanu i sprawiła, że końcu jest szczęśliwy.



Chociaż para woli zachować swoje życie prywatne dla siebie, raz na jakiś czas Reeves dzieli się z mediami szczegółami ze związku. Na pytanie, w jakim momencie poczuł prawdziwe szczęście, odpowiedział: "Kilka dni temu z moją ukochaną. Byliśmy w łóżku, śmialiśmy się, wygłupialiśmy. Było świetnie. Po prostu cudownie było być razem" - powiedział w rozmowie z PEOPLE.

Alexandra Grant przerwała milczenie. Mówi o ślubie

W ostatnim czasie do sieci wypłynęły obrazki wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na których widać Keanu i Alexandrę na ślubnym kobiercu. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że kobieta postanowiła zabrać głos, zaprzeczając informacjom o ich rzekomym ślubie.

Alexandra Grant opublikowała na Instagramie fotografię [zobacz tutaj] . W opisie czytamy:

"To jest prawdziwe zdjęcie. Nie zdjęcie zaręczynowe ani ogłoszenie o ślubie AI... po prostu pocałunek! [...] Keanu i Gard właśnie skończyli wywiad z Jamesem Turrellem dla 'Visionaries'. Dzielę się tym tutaj, aby podziękować wszystkim za gratulacje z okazji naszego ślubu. Tylko że się nie pobraliśmy. Dobre wieści są bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, ale to wciąż fake news, więc bądźcie ostrożni. Oto więc trochę prawdziwego szczęścia!" - napisała.

