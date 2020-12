W serialowej kontynuacji "Milczenia owiec" nie padnie nazwisko Hannibala Lectera

Kwestie prawne zdecydowały o tym, że w powstającym właśnie serialu "Clarice", który będzie kontynuacją "Milczenia owiec", nie padnie nazwisko jednego z głównych bohaterów tego filmu - Hannibala Lectera. Prawa do wykorzystywania nazwiska słynnego kanibala należą do studia Dino De Laurentiis Company, a nie do studia MGM, właściciela stacji CBS, która wyemituje serial.

O skomplikowanej sytuacji prawnej związanej z postaciami wymyślonymi przez pisarza Thomasa Harrisa opowiedział producent serialu Alex Kurtzman. W wywiadzie dla portalu "Entertainment Weekly" nie pozostawił on żadnych wątpliwości - fani nie mają co liczyć na to, że w serialu dojdzie do oczekiwanej przez nich konfrontacji agentki FBI Clarice Starling z mordercą Hannibalem Lecterem.



To właśnie skomplikowana relacja, jaka połączyła adeptkę akademii FBI i seryjnego mordercę, były tematem głośnego filmu "Milczenie owiec". W rolach głównych wystąpili w nim Jodie Foster i Anthony Hopkins, którzy za swoje kreacje nagrodzeni zostali Oscarami. W "Milczeniu owiec" Lecter pomógł Clarice w schwytaniu niebezpiecznego seryjnego mordercy Buffalo Billa. Po czym uciekł z tymczasowego aresztu, w którym został umieszczony.



W serialu "Clarice" Hannibal Lecter wciąż pozostaje na wolności, a jego nazwisko nawet nie padnie. Akcja serialu rozgrywać się będzie rok po zakończeniu wydarzeń znanych z filmu Demme’a. Prawa do postaci wymyślonych przez Harrisa pozostają podzielone pomiędzy studia MGM i Dino De Laurentiis Company. Do studia MGM należą też m.in. prawa do postaci przyjaciółki Clarice Starling, Ardelii Mapp, w której rolę w serialu wcieli się Devyn Tyler. Tym samym w serialu stacji CBS pojawią się postaci, które z tych samych przyczyn nie były wspominane w serialu stacji NBC "Hannibal".



Co ciekawe, w wyprodukowanym przez De Laurentiis Entertainment Group filmie "Łowca" z 1986 roku, pierwszej ekranizacji powieści Harrisa "Czerwony smok", nazwisko Lectera zostało zmienione na Lecktor. W jego rolę wcielił się znany z serialu "Sukcesja" Brian Cox.



Premierę pierwszego odcinka serialu "Clarice" zaplanowano na 11 lutego 2021 roku. Według zapowiedzi twórców, nie będzie on tradycyjną opowieścią o polowaniu na jednego, konkretnego seryjnego mordercę.



"Nie chcemy powtarzać tego, co zrobił Demme. W moim odczuciu byłoby to największym błędem" - przekonuje Kurtzman. Ważną rolę w serialu pełnić będzie córka pani senator, Catherine Martin (Marnee Carpenter), która w "Milczeniu owiec" była jedną z ofiar Buffalo Billa. Morderca przetrzymywał ją w piwnicznej studni. Wciąż pogrążona w traumie spowodowanej wydarzeniami sprzed roku jest teraz właścicielką pudelka Precious, który należał wcześniej do jej oprawcy.