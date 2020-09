W nowym sezonie „Star Treka” pojawi się postać transgenderowa i postać niebinarna

O historycznym momencie dla trwającej od 1966 roku legendarnej kosmicznej serii „Star Trek” można mówić w świetle ostatnich decyzji obsadowych trzeciego sezonu serialu „Star Trek: Discovery”. Po raz pierwszy w historii cyklu pojawią się w nim postać transgenderowa oraz postać niebinarna.

Pierwszą niebinarną postacią w historii "Star Treka" będzie Adira. W jej rolę wcieli się Blu del Barrio. Postać Adiry opisywana jest jako bardzo inteligentna i pewna siebie ponad swój wiek. Jeśli zaś chodzi o pierwszą transgenderową postać w historii "Star Treka", to będzie nią empatyczny i ciepły Gray. W tej roli Ian Alexander.



"Misją serii +Star Trek+ od zawsze było pokazywanie pomijanych społeczności. Wierzymy w to, że przyszłość bez podziału na rasy, płci czy orientacje seksualne jest w naszym zasięgu. Napawa nas dumą możliwość współpracy z Blu del Barrio i Ianem Alexandrem. Razem stworzymy wspaniałe postacie Adiry i Gray. Powołamy je do życia z empatią, zrozumieniem, wsparciem i radością" - powiedziała Michelle Paradise, jedna z showrunnerów serialu.



Dla Blu del Barrio, która sama jest osobą niebinarną, będzie to ekranowy debiut. Ian Alexander wystąpił już m.in. w serialu Netfliksa "The OA". Jest pierwszą transgenderową osobą pochodzenia amerykańsko-azjatyckiego, jaka pojawiła się w telewizji.



Premierę trzeciego sezonu serialu "Star Trek: Discovery" zapowiedziano na 15 października tego roku. W Polsce poprzednie dwa sezony serialu można oglądać na Netfliksie.