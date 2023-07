14 lipca kinową premierę miała najnowsza, siódma już odsłona popularnej filmowej serii "Mission: Impossible". W filmie zatytułowanym "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" agent Ethan Hunt i jego zespół ruszają do arcyniebezpiecznej misję - trafiają na trop zabójczej broni, która - jeśli trafi w niepowołane ręce - może doprowadzić do globalnej zagłady. Prócz wcielającego się w głównego bohatera Toma Cruise’a do swoich ról powrócili Simon Pegg, Rebecca Ferguson i Ving Rhames. W obsadzie znaleźli się także Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Henry Czerny oraz polski aktor Marcin Dorociński.

"Mission: Impossible": Julia Roberta ukochaną Toma Cruise'a?

Lista gwiazd mogła być jednak dłuższa. Christopher McQuarrie chciał bowiem obsadzić także Julię Roberts . W niedawnej rozmowie z magazynem "Total Film" reżyser zdradził, że pierwotnie film miała otwierać sekwencja przedstawiająca wydarzenia z młodości agenta Hunta, które rozegrały się około 1989 roku. "Mieliśmy pomysł na sporą retrospekcję, w której chcieliśmy zastosować cyfrowe odmładzanie postaci (...) Zastanawialiśmy się czy to dobre rozwiązanie, czy może jednak dość kiepskie. Ostatecznie uznałem, że w takich sekwencjach nie skupiam się na narracji, tylko cały czas myślę o aktorze, który nagle staje się kimś znacznie młodszym" - powiedział laureat Oscara.

Szczegóły tego pomysłu McQuarrie ujawnił w odcinku specjalnym podcastu "Empire Spoiler Specials". Reżyser wyznał, że chciał, aby w owym niezrealizowanym fragmencie filmu oprócz Cruise'a i Czerny'ego wystąpiła Julia Roberts. Aktorka miała wcielić się w dawną ukochaną głównego bohatera. "Zastanawiając się nad koncepcją, pomyśleliśmy, że powinno to zostać nakręcone w stylu, w jakim utrzymany był film 'Szybki jak błyskawica' Tony’ego Scotta. Spojrzałem więc wstecz, usiłując wybrać odpowiednią aktorkę, która w tamtym czasie była najbardziej pożądaną gwiazdą. Wtedy doznałem olśnienia: to musi być Julia Roberts, ówczesna 'Pretty Woman'!" - relacjonował reżyser.

Julia Roberts: Ten uśmiech 1 / 19 Julia Roberts, laureatka Oscara, jedna z najsłynniejszych gwiazd współczesnego kina, kończy w sobotę, 28 października, 50 lat. Co ciekawe, Roberts - dziś zaliczana do najpopularniejszych i najlepiej zarabiających hollywoodzkich aktorek - w młodości nie planowała kariery artystycznej, lecz medyczną (chciała zostać lekarzem weterynarii). Zdanie zmieniła dopiero w wieku 17 lat. Wyjechała wówczas do Nowego Jorku, gdzie rozpoczęła pracę modelki i zapisała się do szkoły aktorskiej. Źródło: East News

Odmłodzona Julia Roberts? Zbyt kosztowny pomył

McQuarrie ostatecznie uznał, że nie chce rozpraszać uwagi widzów. "Bałem się, że wszyscy będą się koncentrować tylko na sztucznie odmłodzonych twarzach Toma, Henry’ego i Julii" - podkreślił filmowiec. Ale najważniejszym powodem rezygnacji z tego pomysłu były niebotyczne koszty cyfrowego odmłodzenia aktorów. "Dostałem rachunek, zanim jeszcze uwzględniono w budżecie ich pensje. Gdybyśmy umieścili dwoje lub troje aktorów w takiej sekwencji, do zakończenia zdjęć kosztowałoby to tyle, co zbudowanie pociągu" - stwierdził reżyser nawiązując do widowiskowej sceny filmu, w której rozpędzony pociąg spada w przepaść.