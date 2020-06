W lipcu ruszają zdjęcia do filmu „Jurassic World: Dominion”

Kolejna część popularnej serii przygodowych filmów o dinozaurach, reżyserowany przez Colina Trevorrowa „Jurassic World: Dominion”, będzie pierwszą dużą produkcją, która wróci na plan w Wielkiej Brytanii. Opublikowano zasady bezpieczeństwa, jakich trzymać się będą filmowcy.

Zdjęcia do kolejnej odsłony "Jurassic World" ruszą w lipcu /Wiese/FaceToFace /East News

Jak podaje serwis "Deadline", studio Universal potwierdziło, że już 6 lipca w legendarnym Pinewood Studios ruszą zdjęcia do filmu "Jurassic World: Dominion". Zaplanowane na 20 tygodni zdjęcia z powodu pandemii COVID-19 zostały przerwane w połowie marca, zaledwie po czterech tygodniach pracy. W ostatnich dniach ekipa filmu zaczęła wdrażać rygorystyczne protokoły bezpieczeństwa, które pozwolą wrócić na plan. A w przyszłym tygodniu rozpocznie się dwutygodniowy okres preprodukcyjny.



Studio Universal przeznaczy 5 milionów dolarów na zachowanie bezpieczeństwa na planie. W trakcie zdjęć wykonywanych będzie kilka tysięcy testów na obecność koronawirusa. Obsada i twórcy zostaną zbadani zarówno przed wejściem na plan, jak i później, już w trakcie zdjęć.



"Każdy z objawami zostanie natychmiastowo odizolowany od reszty ekipy i odesłany do domu. Chcemy mieć pewność, że działamy zgodnie z ustalonymi przez państwo zasadami, a także wdrażamy dodatkowe procedury, by zapewnić bezpieczeństwo. Bez względu na koszty. Będziemy stosować się do zaleceń naszej ekipy medycznej, ale jesteśmy pewni, że możemy ruszać dalej po tym opóźnieniu produkcji. Pomoże w tym system śledzenia kontaktów pomiędzy członkami ekipy, wprowadzenie osobnych stref dla aktorów i twórców, a także odpowiednio rozłożony harmonogram zdjęć" - mówi przedstawiciel studia Universal.



Na planie powstanie prywatna placówka lecznicza nazwana Your Doctor (Twój lekarz), która dbać będzie o wszelkie sprawy związane ze zdrowiem. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla aktorów i reszty członków ekipy filmowej. Nad zdjęciami czuwać będą lekarze i pielęgniarki, powstaną także miejsca umożliwiające izolację zarażonych. Będzie też 150 punktów do dezynfekcji dłoni, nocami rozpylana będzie antybakteryjna mgiełka, a na całym planie zamontowanych zostanie blisko dwa tysiące znaków bezpieczeństwa.



Główne gwiazdy filmu, Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, przebywają aktualnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostaną przebadani przed wylotem do Wielkiej Brytanii. Na miejscu czeka ich dwutygodniowa kwarantanna. W trzeciej części serii "Jurrasic World" do swoich ról z "Parku Jurajskiego" powrócą również Laura Dern, Sam Neill oraz Jeff Goldblum.