"W jak morderstwo": Gwiazdorska obsada polskiego filmu

"W jak morderstwo" Piotra Mularuka to błyskotliwa komedia kryminalna ze śledztwem spod znaku Agaty Christie. W kinach już od 18 czerwca. W obsadzie m.in. Anna Smołowik, Paweł Domagała, Piotr Adamczyk, Rafał Królikowski, Dorota Segda, Szymon Bobrowski, Przemysław Bluszcz, Olga Sarzyńska oraz Jowita Budnik. Właśnie zaprezentowano oficjalny plakat filmu.

Tak się prezentuje plakat filmu "W jak morderstwo" /materiały prasowe

Reklama

Spokojną Podkową Leśną wstrząsa morderstwo. Ciało ofiary, młodej kobiety, znajduje Magda, gospodyni domowa i nałogowa czytelniczka kryminałów. Policyjne śledztwo prowadzi komisarz Jacek Sikora. Niestety, brak mu zmysłu rasowego detektywa - ten ma Magda. Kiedy okazuje się, że ofiara miała na szyi wisiorek w kształcie litery "W", należący do dawno zaginionej przyjaciółki Magdy, kobieta postanawia wyjaśnić tę sprawę na własną rękę. A to oznacza nieustanne wtrącanie się w pracę nieporadnego komisarza. Podejrzanych jest mnóstwo, poszlak niewiele. Tropy prowadzą do najbardziej szanowanych mieszkańców Podkowy, a nawet szejka Kataru... Czy Magdzie i Sikorze uda się dojść do prawdy i rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa?



W "W jak morderstwo" oglądać możemy plejadę polskich gwiazd. W postać głównej bohaterki - Magdy - wcieliła się Anna Smołowik, komisarza Sikorę zagrał Paweł Domagała. Na ekranie partnerują im: Piotr Adamczyk, Rafał Królikowski, Dorota Segda, Szymon Bobrowski, Olga Sarzyńska, Przemysław Bluszcz, Przemysław Stippa, Jacek Knap, Emma Giegżno, Sandra Herbich oraz Jowita Budnik.

Reklama

Reżyserem i współscenarzystą filmu jest Piotr Mularuk. "W jak morderstwo" oparte jest na książce Katarzyny Gacek o tym samym tytule. Autorka jest również współscenarzystką filmu.

"W jak morderstwo": Smołowik i Domagała na tropie 1 / 5 "W jak morderstwo" to trzymający w napięciu kryminał spod znaku Agaty Christie i komedia obyczajowa w jednym. Magda, która dawno porzuciła karierę na rzecz rodziny, mieszka w podwarszawskiej Podkowie Leśnej, Mieście-Ogrodzie. Pewnego wieczoru przypadkowo odkrywa w parku ciało zamordowanej kobiety. Denatka ma na szyi wisiorek w kształcie litery "W" - identyczny, jak ten należący do jej dawno zaginionej przyjaciółki, Weroniki. Źródło: materiały prasowe Autor: Desi Kunsa udostępnij

- "W jak morderstwo" ma przewrotny tytuł, wciągającą kryminalną zagadkę i bohaterów, których się nie da nie kochać. A do tego jest zabawne i błyskotliwe. Piotr Mularuk zrobił z mojej książki urocze, lekkie, inteligentne kino. Lepszej adaptacji nie mogłabym sobie wymarzyć. Polecam gorąco! - mówi autorka książki i współscenarzystka.