"Krzyk": kultowa seria horrorów powraca z kolejną częścią

"Krzyk" to seria horrorów, której głównym pomysłodawcą był Wes Craven. Reżyser stworzył cztery pierwsze filmy fabularne: "Krzyk" (1996), "Krzyk 2" (1997), "Krzyk 3" (2000) i "Krzyk 4" (2011). Seria została wznowiona piątą częścią w 2022 roku. Najnowsza odsłona, "Krzyk VI", pojawiła się w kinach na całym świecie w marcu 2023 roku. Łącznie seria "Krzyk" zarobiła ponad 900 milionów dolarów na całym świecie.

To już oficjalne. Courteney Cox powróci w filmie "Krzyk VII"

Teraz jest już pewne - postać Gale Weathers powróci! W bohaterkę po raz kolejny wcieli się gwiazda serialu "Przyjaciele", Courteney Cox. We wrześniu tego roku aktorka przyznała, że wie o powstawaniu kolejnej części, jednak oficjalnie nie jest zaangażowana w projekt. Mówiła wtedy również, że wciąż czeka na ostateczny scenariusz, jednak jest podekscytowana faktem, że będzie to pierwszy film w reżyserii Kevina Williamsona, który napisał scenariusz do pierwszego "Krzyku" w 1996 roku.

Reklama

"Nie mogło być lepszego wyboru" - powiedziała Cox.

Premiera "Krzyku VII", po wielu niepowodzeniach, w tym opóźnieniach w produkcji, twórczych zmianach i zmianach w obsadzie, zaplanowana została na 27 lutego 2026 roku. W 2023 roku Melissa Barrera, która zagrała w poprzednich dwóch produkcjach, została zwolniona z sequela z powodu komentarzy, które zamieściła w mediach społecznościowych na temat konfliktu w Strefie Gazy. Jenna Ortega, która zagrała z Barrerą, zrezygnowała z udziału w siódmym filmie ze względu na harmonogram pracy na planie drugiego sezonu "Wednesday" Netfliksa. Williamson zastąpił reżysera Christophera Landona, który opuścił projekt w grudniu 2023 roku. Produkcja została również na pewien czas wstrzymana z powodu strajków w Hollywood.

Zobacz też: Zwiastun "Supermana" już dziś! James Gunn prosi, byśmy "spojrzeli w górę"