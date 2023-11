Zrealizowana w 2015 roku animacja "W głowie się nie mieści" w reżyserii Pete'a Doctera opowiadała o nastolatce o imieniu Riley. Jak każdym z nas, bohaterką kierują uczucia: Radość, Strach, Złość, Obrzydzenie i Smutek. Kiedy dziewczyna jest zmuszona porzucić swoje dotychczasowe życie na środkowym zachodzie USA, ponieważ jej ojciec dostał pracę w San Francisco, usiłuje dostosować się do nowej sytuacji. Chociaż Radość, najważniejsze uczucie, robi wszystko, by utrzymać pozytywną atmosferę, Riley nie jest łatwo odnaleźć się w nowym mieście, domu i szkole...

Główny element fabuły stanowią zmagania Radości i Smutku oraz chaos, jaki opanowuje Centralę, gdy u steru pozostają tylko Gniew, Strach i Odraza. Właśnie tak często zachowują się nastolatki - przestają odczuwać radość, a jednocześnie nie są zdolne do wyrażania empatii. Radość i Smutek brną przez nieznane rejony Pamięci Długotrwałej, Krainy Wyobraźni, Abstrakcyjnego Myślenia i Fabryki Snów, desperacko próbując odnaleźć drogę do Centrali. Z czasem Radość zaczyna rozumieć specyficzną rolę Smutku i odkrywa, że szczęście to bardziej złożona sprawa. Cały film opowiadał zasadniczo o dążeniu do uzyskania emocjonalnej równowagi, tak niezbędnej dla zachowania zdrowia psychicznego.



Animacja Pete'a Doctera okazała się wielkim hitem, zdobywają Oscara, Złoty Glob oraz nagrodę BAFTA.

"W głowie się nie mieści 2" trafi do kin 14 czerwca 2024

Dziewięć lat po premierze "W głowie się nie mieści" do kin trafi sequel animowanego hitu. Z opublikowanego właśnie zwiastuna dowiadujemy się, że twórcy wprowadzili do życia dorastającej bohaterki nową emocję - Niepewność.

Za reżyserię "W głowie się nie mieści 2" odpowiada Kelsey Mann. Scenariusz wyszedł spod pióra Meg LeFauve, która była także współscenarzystką oryginału.

