W filmie Marvela "Eternals" pojawi się scena zainspirowana bollywoodzkim tańcem

"Eternals" to komiksowy film Marvela, który jeszcze w tym roku trafi do kin. Produkcja opowiada o grupie superbohaterów, którzy okazują się kosmitami od tysięcy lat żyjącymi w tajemnicy na Ziemi. Jednym z bohaterów tego filmu jest Kingo. Grający go Kumail Nanjiani zdradził, że w "Eternals" pojawi się scena inspirowana bollywodzkim tańcem. Polska premiera filmu została zaplanowana na 6 listopada.

Kumail Nanjiani zagra jedną z ról w filmie "Eternals" /Efren Landaos / Echoes Wire/Barcroft Media /Getty Images

Nanjiani podzielił się kilkoma informacjami na temat nowej produkcji Marvela w podcaście zorganizowanym przez portal "Deadline". Wyjawił między innymi, że większość scen akcji do filmu "Eternals" została nakręcona w drugiej połowie okresu zdjęciowego. Pojawić ma się w nim też wiele praktycznych efektów specjalnych, a ekipa nie przesadzała z korzystaniem z green screenu.



Wiele miłych słów padło także pod adresem reżyserki filmu Chloe Zao. Według Nanjianiego, Zao, kojarzona do tej pory z niskobudżetowymi produkcjami (m.in. "Jeździec") nie była onieśmielona rozmachem produkcji Marvela i świetnie się w niej odnalazła.

W porównaniu z fabułą komiksu "Eternals" w filmie pojawi się kilka zmian. Komiksowy Kingo był samurajem, który szkolił się pod okiem XVI-wiecznych mistrzów katany, by współcześnie zostać supergwiazdorem japońskich filmów akcji. W filmie Zao, Kingo będzie gwiazdą bollywoodzkiego kina.

Nanjiani wyjawił, że nakręcona została m.in. taneczna scena, w której wzięło udział około pięćdziesięciu południowoazjatyckich tancerzy. Wygląda więc na to, że w filmie "Eternals" zobaczymy bollywoodzki taniec. Scena ta zrobiła na pochodzącym z Pakistanu aktorze ogromne wrażenie.

W obsadzie filmu "Eternals", oprócz Nanjianiego, znaleźli się jeszcze m.in. Angelina Jolie (jako Thena), Dong-seok Ma (Gilgamesh), Salma Hayek (Ajak), Richard Madden (Ikaris), Gemma Chan (Sersi), Kit Harington (Dane Whitman), Barry Keoghan (Druig) oraz Brian Tyree Henry (Phastos).