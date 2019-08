Viola Davis jako Michelle Obama w serialu "Pierwsze damy"

Zdobywczyni Oscara, Viola Davis, wcieli się w postać Michelle Obamy w serialu "Pierwsze damy". Aktorka będzie również producentem wykonawczym serii emitowanej na Showtime.

Viola Davis /Stefanie Keenan /Getty Images

"Pierwsze damy" to wgląd w życie osobiste pierwszych dam Ameryki. Pierwszy sezon skupi się na Michelle Obamie, Eleanor Roosevelt i Betty Ford. Autorem scenariusza jest Aaron Cooley. Tłem dla serialu będzie wschodnie skrzydło Białego Domu, które zajmuje pierwsza dama i jej personel. Serial ma ujawnić, jak wiele decyzji zapadło właśnie w tym miejscu.

Dla Davis to wyjątkowa rola, gdyż obie panie przyjaźnią się od lat. W 2017 roku Davis złożył hołd Obamie na Facebooku wraz z ich zdjęciem i słowami: "Obyś nadal świeciła światłem i wpływała na przyszłe pokolenia".

Viola Davis należy do grona najbardziej cenionych aktorek, nawet jeśli na ekranie pojawia się jedynie w rolach drugoplanowych. W 2007 roku wystąpiła w filmie "Noce w Rodanthe" u boku Richarda Gere'a oraz Diane Lane. Jej następny film "Wątpliwość", gdzie Davis zagrała z Meryl Streep, Philipem Seymourem Hoffmanem i Amy Adams został bardzo wysoko oceniony przez krytykę, a sama Davis została nominowana do Oscara i Złotego Globu jako najlepsza aktorka drugoplanowa. Otrzymała również dwie nominacje do nagrody Gildii Aktorów Ekranowych: jako najlepsza aktorka drugoplanowa i najlepszy zespół aktorski w filmie.

Niewątpliwie przełomową kreacją była ta, którą Davis stworzyła w filmie "Służące". Filmowa adaptacja bestsellerowej powieści pod tym samym tytule, przyniosła jej nominację do Złotego Globu oraz Oscara. Jednak złotą statuetkę przyniosła jej dopiero drugoplanowa rola w filmie "Płoty".