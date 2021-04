Vin Diesel i walczące roboty

Vin Diesel zagra główną rolę w filmie inspirowanym grą zręcznościową firmy Mattel z walczącymi robotami - Rock 'Em Sock 'Em Robots. Gwiazdor serii "Szybcy i wściekli" będzie również producentem tego projektu.

Vin Diesel /PG/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Reklama

Rock'em Sock'em Robots to gra stworzona w 1964 r., znana nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Boksują się w niej dwa roboty - niebieski i czerwony. Dzieci sterują ich ruchami za pomocą joysticków umiejscowionych przy bocznych ścianach ringu. Nokaut ma miejsce wtedy, gdy głowa jednego z robotów podniesie się maksymalnie w górę. Przy tej zabawie dzieci trenują koncentrację, a także rozbudza się w nich duch sportowej rywalizacji.



Stojąca za tą grą firma Mattel, przy okazji zbliżających się 60. urodzin zabawki, wraz z wytwórnią Universal stworzy familijny film akcji osadzony w realiach tej właśnie gry. O jego fabule wiadomo na razie niewiele. Według ustaleń serwisu The Hollywood Reporter, będzie to opowieść o ojcu i synu, którzy nieoczekiwanie zaprzyjaźniają się z zaawansowaną maszyną bojową.

Reklama

W projekt ten, jako aktor i producent, zaangażuje się Vin Diesel, który współpracuje też z Universalem w kontekście serii "Szybcy i wściekli". Autorem scenariusza jest Ryan Engle ("Rampage: Dzika furia", "Non-stop").

Mattel pracuje też obecnie nad innymi filmami, dla których punktem wyjścia są zabawkowe hity. Wśród nich są choćby fabuły na temat lalki Barbie i Parowozu Tomek.

Natomiast, jeśli chodzi o najbliższy film, w którym zobaczymy Diesela, to jest nim produkcja "Szybcy i wściekli 9". Ma ona wejść do polskich kin 25 czerwca 2021 roku.