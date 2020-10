Viki Gabor nagrała piosenkę do filmu "Wyprawa na Księżyc" Netflixa. Posłuchaj "Wznieść się chcę"

"Wznieść się chcę" to polski cover utworu "Rocket to the Moon" nagrany przez Viki Gabor. Ta piosenka pojawi się w animowanym filmie "Wyprawa na Księżyc", którego premierę zapowiedziano na 23 października w serwisie Netflix.

Viki Gabor zaśpiewała piosenkę z filmu "Wyprawa na Księżyc" AKPA

Zdeterminowana i bystra dziewczynka buduje rakietę, aby wyruszyć w kosmos i udowodnić, że legendarna bogini Księżyca istnieje naprawdę. Jej wyprawa obiera jednak nieprzewidziany kurs i prowadzi ją do niezwykłej krainy pełnej dziwacznych stworzeń - czytamy w opisie filmu "Wyprawa na Księżyc".

Reklama

Reżyserem filmu jest nagrodzony Oscarem filmowiec i animator Glen Keane (twórca m.in. "Małej Syrenki" i "Pięknej i Bestii"), a za produkcję odpowiadają Gennie Rim i Peilin Chou.

Viki Gabor na potrzeby filmu Netflixa nagrała polski cover "Rocket to the Moon" ( sprawdź! ). Piosenki "Wznieść się chcę" ( posłuchaj! ) będzie można posłuchać w napisach końcowych animacji, trafi ona też na oficjalną ścieżkę dźwiękową produkcji.

13-letnia zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019 4 września wydała debiutancki album "Getaway (Into My Imagination)".

"To namiastka mojego świata, do którego zapraszam moich słuchaczy" - mówiła młoda wokalistka w rozmowie z PAP Life.

Wideo "Wyprawa na Księżyc" (Over the Moon): Viki Gabor i jej piosenka "Wznieść się chcę"

Clip Viki Gabor, Kayah Ramię w ramię

Clip Viki Gabor Getaway