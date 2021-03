"Venom 2: Carnage": Premiera filmu znowu przełożona!

Nie 25 czerwca, jak ostatnio planowano, a dopiero 17 września do kin trafi druga część komiksowego filmu "Venom", z Tomem Hardym w roli tytułowej. Premiera "Venom 2: Carnage" była już kilkukrotnie przekładana, a powodem tych przetasowań jest oczywiście pandemia COVID-19.

Premiera drugiej części "Venoma" znowu przełożona

Nie pomogło ponowne otworzenie kin w Nowym Jorku i Los Angeles. Studio Sony Pictures, które jest dystrybutorem filmu "Venom 2: Carnage", podjęło decyzję o przełożeniu o kolejne trzy miesiące daty premiery swojego filmu, a powodem tej decyzji są inne zawirowania w kalendarzu premier.



Niedawno studio Universal Pictures ustaliło, że pod koniec czerwca trafi do kin wielki hit - dziewiąta część serii "Szybcy i wściekli". Aby zapobiec "podbieraniu" sobie widzów przez dwie duże produkcje, premiera filmu "Venom 2: Carnage" przełożono na późniejszy termin.



Północnoamerykański rynek kinowy dopiero staje na nogi po długiej pandemii i niepewny jest los każdego filmu, który trafi w najbliższym czasie na tamtejsze ekrany. Trudno przewidywać, co wydarzy się w przypadku pojedynczego potencjalnego hitu, a co dopiero mówić o dwóch hitach pokazywanych w kinach jednocześnie.

Nie oznacza to, że "Venom 2: Carnage" nie będzie miał we wrześniu konkurencji. Tego samego dnia w kinach zadebiutuje druga część przygód Herculesa Poirot, film "Śmierć na Nilu" z Kennethem Branaghiem w roli głównej. Również 17 września do kin trafi animacja dla dzieci "Rodzinka rządzi".



Premiery filmu z Tomem Hardym umiejscowiona została pomiędzy premierami filmów "Legion samobójców: The Suicide Squad" (6 sierpnia) i "Diuna" (1 października).

Decyzja o przełożeniu premiery filmu "Venom 2: Carnage" na 17 września spowodowała, że studio Sony zdjęło z kalendarza premier inny swój film, sensacyjną komedię "The Man from Toronto", z Woodym Harrelsonem i Kevinem Hartem w rolach głównych. Nie wiadomo, kiedy ten film wyreżyserowany przez Patricka Hughesa trafi teraz do kin.

"Venom 2: Carnage" to kontynuacja niespodziewanego hitu kasowego, jakim był "Venom", który przyniósł w kinach na całym świecie 855 milionów dolarów zysku. Drugą część filmu wyreżyserował Andy Serkis, a obok Toma Hardy’ego wystąpią w nim Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott oraz Naomie Harris.