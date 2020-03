Vanessa Alexander w "Listach do M. 4"

W piątek, 6 marca, do kin trafił najnowszy film Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter". W jednej z głównych ról zobaczymy w nim Vanessę Alexander, która wciela się w postać Gabi. Aktorka niedawno rozpoczęła pracę nad kolejnym projektem - dołączyła do obsady komedii "Listy do M. 4".

Vanessa Alexander na premierze "Sali samobójców. Hejtera" /Artur Zawadzki / Reporter

W rozmowie z PAP Life aktorka zdradziła, dlaczego przyjęła propozycję roli w filmie reżyserowanym przez Patricka Yokę. "Zdecydowałam się na udział w 'Listach do M. 4' ponieważ bardzo chciałam pracować z Borysem Szycem. Kieruję się taką zasadą, że dla mnie najważniejsze w życiu są spotkania i to, czego mogę się nauczyć od drugiego człowieka. Oraz to, co ja mogę mu dać. Dlatego, kiedy usłyszałam, że to z Borysem będę się spotykać na planie, nie miałam już żadnych wątpliwości i zdecydowałam się na tę pracę. Jestem już po kilku dniach zdjęciowych i wiem, że to była dobra decyzja" - powiedziała Vanessa Alexander.



"Na początku nikt nie chciał mnie na zdjęciach próbnych, bo twórcy byli przekonani, że to bohaterka nie na moje warunki. Podobno niosę ze sobą inną energię prywatnie - jestem żywiołowa, uśmiechnięta i jak usłyszałam: "zbyt miła" (śmiech), a Monika to ostra, sztywna, zasadnicza policjantka-służbistka - moje zupełnie przeciwieństwo" - zaznaczyła w rozmowie z Interią aktorka.



"Dla mnie najbardziej kusząca przy 'Listach do M. 4' była perspektywa pracy na planie z Borysem Szycem. Zawsze podziwiałam jego warsztat, umiejętności, ale też kulturę i podejście do młodych aktorów - nigdy nie oceniał mnie z góry, traktował mimo różnicy wieku jak tak samo doświadczoną partnerkę. Dla młodej osoby, która chce się uczyć w zawodzie, jest to bardzo pomocne i otwierające" - dodała.



Borys Szyc przedstawił swoją nową partnerkę z planu w jednym z nagrań umieszczonych na oficjalnym instagramowym kanale filmu "Listy do M. 4". "Moją ukochaną w poprzedniej części grała Magda Różczka. Ale nie może być życie tak łatwe. Na mojej drodze, Gibona, pojawia się nowa postać. Prywatnie dwojga imion. Nazwiska Alexander, a imienia Vanessa" - zapowiedział aktor.

Vanessa Alexander w "Listach do M. 4" wcieli się w postać Moniki. Ostrej, sztywnej i zasadniczej policjantki-służbistki, która pojawi się w wątku Gibona (Borys Szyc) i Karoliny (Magdalena Różczka).

Alexander to kolejna osoba, którą po raz pierwszy zobaczymy w filmie z serii "Listy do M.". Oprócz niej w nowe postaci wcielą się m.in. Magdalena Boczarska, Cezary Pazura, Rafał Zawierucha i Janusz Chabior.