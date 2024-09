Uwielbiana postać DC jednak powróci? Scenariusz jest gotowy!

"Constantine 2": kontynuacja uznanego filmu

" Constantine " to film akcji, który swoją premierę miał w 2005 roku i - mimo, że pierwotnie nie odniósł upragnionego sukcesu - po latach zyskał uznanie i dziś figuruje jako film kultowy.

Pogłoski o tym, że filmowy hit sprzed lat powróci w nowej odsłonie pojawiły się już w 2020 roku. Jesienią 2022 roku oficjalnie potwierdzono informację o tym, że ekipa produkcji z 2005 roku miała wkrótce ruszyć z przygotowaniami drugiej części. W roli Constantine'a miał powrócić Keanu Reeves , za kamerą, tak jak poprzednim razem, miał stanąć Francis Lawrence. Od czasu ogłoszenia tej wiadomości, nie pojawiły się żadne nowe informacje na temat produkcji... aż do teraz!

"Constantine 2": scenariusz jest gotowy. Potwierdza sam producent!

Lorenzo Di Bonaventura, producent filmu, w wywiadzie dla portalu Comicbook, przyznał, że choć scenariusz jest gotowy, sam jeszcze nie zdecydował się go przeczytać. Powód nie leży w obawie o jakość tekstu. Producent wyraził wielkie pragnienie, aby kontynuacja spełniła wysokie oczekiwania zarówno jego, jak i fanów.

"Wiesz, mam go na swojej skrzynce, boję się go jednak przeczytać. Tak bardzo chcę, żeby to było dobre. Prawdopodobnie przeczytam go za kilka dni w samolocie" - powiedział.

Najnowsze doniesienia sugerują, że Warner Bros wciąż rozważa stworzenie "Constantine'a 2", a projekt mógłby funkcjonować niezależnie od głównego uniwersum DC. Istnieje też możliwość, że film mógłby zostać powiązany z innymi mrocznymi produkcjami, jak chociażby "Swamp Thing". Częściej jednak mówi się o tym, że będzie to samodzielny projekt, podobnie jak filmy o Jokerze i Batmanie.

"Constantine": o czym jest film?

Film "Constantine" z 2005 roku to ekranizacja popularnej serii komiksów DC "Hellblazer". John Constantine, tytułowy bohater, to niepokorny Brytyjczyk, który zajmuje się polowaniem na demony oraz walką z siłami nadprzyrodzonymi. W komiksach wygląd postaci stworzonych przez Alana Moore'a i jego współpracowników inspirowany był muzykiem Stingiem, co dodało postaci dodatkowego charakteru.

