"Urojenie" już w kinach. Można się bać pluszowego misia?

"Urojenie": Horror z pluszakiem w roli głównej

"To co może wyobrazić sobie widz, jest znacznie bardziej przerażające niż jakikolwiek film" - twierdzi Jeff Wadlow, reżyser horroru "Urojenie" .

Już od piątku polscy widzowie mogę skonfrontować się z tą teorią. A jakie są opinie krytyków na temat nowego horroru?

"Najnowszy ­w katalogu Blumhouse niezawodnie przerażających horrorów - skoki adrenaliny i zabawne zwroty akcji" - czytamy w recenzji Jeannette Catsoulis ("New York Times"). "Żartobliwy film, który z pewnością będzie hitem na nocnych imprezach" - stwierdziła Kristy Puchko ("Marchable). "Mocny styl i przerażająca atmosfera. (...) Wysokiej jakości horror" - napisał Jim Schembri (jimschembri.com).

"Urojenie": Fabuła, obsada, zwiastun

Chauncey to z pozoru zwykły pluszowy miś. Przed laty był ulubioną zabawką małej Jessiki. Czuł się kochany i potrzebny. Dziś, gdy dorosła Jessika powraca wraz z córeczką do swego rodzinnego domu, Chauncey czeka gdzieś w piwnicy wśród porzuconych rupieci. Odkryty przez małą Alice szybko staje się jej ulubionym przyjacielem. Tymczasem Jessicę coraz bardziej niepokoją dziwne zachowania córki. Alice twierdzi, że miś wyznacza jej zadania, które mają udowodnić siłę jej przyjaźni. Gdy wykonując jedno z nich, dziewczynka boleśnie się kaleczy. Wtedy Jessica postanawia interweniować, ale porzucony przez nią przed laty Chauncey nie po to tyle lat czekał w ukryciu, by teraz zrezygnować z zemsty.

Reżyserem filmu jest Jeff Wadlow ("Kick-Ass 2", "Czy boisz się ciemności?" - serial, "Prawda czy wyzwanie"). Główne role grają: Betty Buckley ("Split", "Frantic", "Zdarzenie", "Carrie", "Pacyfik" - serial), DeWanda Wise ("Jurassic World Dominion", "Hej, Skarbie", "Ona się doigra") i Veronica Falcon ("Wyprawa do dżungli", "Ozark" - serial, "Daleko od domu").

Film można oglądać na ekranach polskich kin od 15 marca 2024 roku.