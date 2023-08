Fabuła "Uprowadzenia Agaty" luźno opierała się na skandalu politycznym z lat 90. XX wieku, kiedy to córka wicemarszałka Andrzeja Kerna uciekła z domu, aby wziąć ślub z poznanym na dyskotece chłopakiem. Polityk miał jej wówczas szukać przy pomocy aparatu państwowego, a później niezbyt zręcznie tuszować całą sprawę.

"Uprowadzenie Agaty": Na podstawie prawdziwej historii

"O zniknięciu Moniki Kern dowiedziałem się z reportażu w 'Gazecie Wyborczej' i wówczas postanowiłem zrobić o tym wydarzeniu film dokumentalny, ale Monika i Maciek długo ukrywali się, bohaterów więc nie było, nie znałem ich przygód" - Marek Piwowski przyznał w rozmowie z "Przekrojem".



Reklama

I choć "Uprowadzenie Agaty" inspirowane było okładkowym tematem, Piwowski chciał uniknąć doraźności. "Choć inspiracją dla mnie była historia Moniki i Maćka, w scenariuszu odszedłem od zdarzeń autentycznych (...) Realizując ten film, nie chciałem się włączyć w walkę polityczną. Najważniejsze było dla mnie to, że w ciągu trzech ostatnich lat wyrosła nam w Polsce elita, która zajadle broni się przed mezaliansem" - dodawał reżyser.

Główny bohater "Uprowadzenia Agaty" - Cygan, ma jeszcze przed sobą siedem dni odsiadki, ale wiedziony przeczuciem ucieka z więzienia, kiedy niespodziewanie nadarza się okazja. Tak poznaje młodziutką Agatę, córkę wpływowego polityka, z którą połączy go miłość od pierwszego wejrzenia.

Zauroczenie dziewczyny nie podoba się jednak jej rodzicom, którzy w obawie, że wybryki nieletniej zachwieją karierą ojca, postanawiają umieścić Agatę w szpitalu psychiatrycznym. Cygan ma trafić z powrotem do więzienia i na zawsze zniknąć z życia posła i jego rodziny. Młodzi krzyżują jednak plany polityka i uciekają. Podczas ucieczki biorą ślub w obrządku cygańskim, który jednak nie kończy się happy endem.

Wideo "Uprowadzenie Agaty": Zakończenie

"Uprowadzenie Agaty": "Romeo i Julia" w Polsce lat 90.

"Zawsze udawało mi się robić filmy za pieniądze tych, których ośmieszałem" - deklarował Marek Piwowski, który w "Uprowadzeniu Agaty" pod przykrywką subtelnego melodramatu skonstruował zjadliwą satyrę na ówczesną Polskę. Z komediową lekkością pokazał obłudę księży, chamstwo solidarnościowych polityków wchodzących nieświadomie w buty swoich komunistycznych poprzedników, policjantom kazał prowadzić strajk głodowy, a nowobogackim maskować głupotę grubością portfela. Nie stracił jednak z oczu sedna swojej historii - baśni o czystym uczuciu, które opiera się nędznemu światu" - można było przeczytać w opisie filmu na stronach alekino+.

W głównych rolach w "Uprowadzeniu Agaty" wystąpili: absolwent Szkoły Teatralnej - Sławomir Federowicz i uczennica łódzkiego liceum - Karolina Rosińska , którzy nadali filmowi Piwowskiego posmaku "Romea i Julii", przed łzawym melodramatem obroniła jednak film muzyczna ironia: obok "Ave Maria" Schuberta i miłosnych piosenek Seweryna Krajewskiego (np. "Wielka miłość"), słychać agresywne protest songi szykanujące raczkujący polski kapitalizm.

Wideo "Uprowadzenie Agaty": Agata przedstawia Cygana rodzicom

Obok młodych aktorów świetnie wypadli ostrożnie wykorzystujący komediowe środki Jerzy Stuhr i błyszcząca dawną urodą Pola Raksa (w rolach rodziców Agaty), a w jednym z epizodów zaskoczył sam prezydent Lech Wałęsa.

Obsadę uzupełnili: Cezary Pazura (policjant w stogu siana), Wojciech Mann (dowódca głodówki policjantów), Krzysztof Materna (dyżurny psychiatra), Janusz Rewiński (wiceminister, ojciec byłego narzeczonego Agaty), Wojciech Waglewski (grający na gitarze kolega Cygana z celi) oraz... sam reżyser, który wcielił się w postać "ojca" Cygana.

W filmie Piwowskiego (odkrywcy naturszczykowskiego talentu Jana Himilsbacha) nie mogło też zabraknąć amatorów - w filmie wystąpiło m.in. wielu bezdomnych z warszawskiego dworca centralnego.

"Widzowie prapremiery (średnia wieku znacznie wyższa od średniej w kinach) dostrzegli w 'Uprowadzeniu Agaty' przede wszystkim film polityczny, o konkretnej formacji sprawującej władzę i jej grzechach. Dla młodych ważniejsza może być historia zakończonej tragicznie miłości, uprzytomniająca młodym coś, co już sami wiedzą: że marzenie o świecie bez przegród znów staje się nierealną mrzonką. A więc też blisko polityki, choć w innym wymiarze. Natomiast sam reżyser - kiedy pogratulowano mu na konferencji prasowej pierwszego od lat prawdziwego filmu politycznego - odpowiedział, że był przekonany, iż robi melodramat" - Bożena Janicka relacjonowała w "Kinie" emocje towarzyszące premierze obrazu Piwowskiego.

Wideo "Uprowadzenie Agaty": Do buzi to ja sobie sam sięgam

Karolina Rosińska: Uciekała przed sławą

Karolina Rosińska do roli w "Uprowadzeniu Agaty" startowała w castingu, na którym udało jej się pokonać aż trzysta konkurentek! Naturalna dziewczyna bardzo szybko podbiła serca polskich widzów. Chwalili ją też krytycy, wróżąc międzynarodową karierę.

Rosińska nie miała jednak warsztatu aktorskiego i nie czuła się zbyt pewnie wśród doświadczonych artystów. "Najwięcej kłopotów miałam z całą tą otoczką wokół, blichtrem. Pozowanie do zdjęć, rozmowy z dziennikarzami, spotkania z fanami. Jestem dość nieśmiałą osobą i nie lubię być w centrum zainteresowania" - mówiła w książce "Gdzie są gwiazdy z tamtych lat?". "Strasznie chciałam wtedy udowodnić wszystkim, że potrafię więcej niż tylko pięknie wyglądać na ekranie. Słyszałam o sobie, że jestem tylko piękną twarzą" - dodała. Bardzo krzywdzące okazały się dla nastolatki plotki o jej rzekomym romansie z Markiem Piwowskim.

W 1993 roku Rosińska zagrała w trzech filmach: "20 lat później", "Łowcy" i polsko-norweskiej produkcji "Kolos". Rok później w węgiersko-niemiecko-austriackim kryminale - "Śmierć w płytkiej wodzie". Ponadto na festiwalu w Cannes pokazywano "Escape" obraz, od którego zaczęła się jej aktorska kariera. To właśnie na zaproszenie jednego z producentów tej ostatniej produkcji (zresztą jej późniejszego męża), zdecydowała się na wyjazd do USA. Miała podbić świat.

Karolina Rosińska: Co stało się z gwiazdą "Uprowadzenia Agaty"? 1 / 8 Karolina Rosińska miała 19 lat, gdy zagrała tytułową rolę w "Uprowadzeniu Agaty" Marka Piwowskiego. Twórca "Rejsu" zaczerpnął temat na film z pierwszych stron gazet - historia luźno nawiązywała do głośnej ucieczki Macieja Malisiewicza i Moniki, córki Andrzeja Kerna, ówczesnego wicemarszałka Sejmu. Rosińska, aby otrzymać główną rolę w filmie Piwowskiego, pokonała na castingu aż 300 konkurentek. Naturalna dziewczyna bardzo szybko podbiła serca polskich widzów. Chwalili ją też krytycy, wróżąc międzynarodową karierę. Źródło: AKPA Autor: Niemiec

W Stanach Zjednoczonych kariery jednak nie zrobiła. Praktycznie nie chodziła na przesłuchania. Nigdy nie lubiła medialnego szumu wokół swojej osoby, a brylowanie na czerwonym dywanie również jej nie interesowało. W USA miała okazję poznać wielu ciekawych ludzi. Dużo podróżowała. Studiowała filozofię, dziennikarstwo, historię sztuki, a także literaturę na kalifornijskim uniwersytecie UCLA.

Gdy jednak z Polski napłynęła ciekawa propozycja filmowa, Rosińska postanowiła na jakiś czas zostawić swoje życie w USA i powrócić w rodzinne strony. Właśnie wtedy jej małżeństwo się rozpadło. "Niestety to była moja wina. Przyjechałam do Polski do pracy w kolejnym filmie. Zostałam rok i weszłam w inny związek. Rozbiłam moje małżeństwo" - przyznała później aktorka.



W 2000 roku pojawiła się w filmie "Bajland", następnie w serialu "Skarb sekretarza", jednak to kolejna rola przyniosła jej powtórną sławę. W 2001 roku zagrała w głośnym "Poranku kojota" Olafa Lubaszenki. Wcieliła się w młodą i piękną piosenkarkę Noemi, w której zakochuje się grany przez Macieja Stuhra rysownik komiksów. Dziewczyna jest jednak związana z Brylantem (Michał Milowicz). "Rola Noemi jest bardzo 'moja'. Mam nadzieję, że jest lepsza pod względem aktorskim, niż moje poprzednie kreacje" - wspominała Rosińska w rozmowie z serwisem Stopklatka.

I choć znów mówili o niej wszyscy, po raz kolejny zdecydowała się uciec przed blichtrem. Po premierze wróciła do USA. Następnie wyszła za mąż za instruktora nurkowania Piotr Bukowieckiego. Urodziła dwójkę dzieci: córkę Vivian i syna Melchiora. W 2009 roku para wróciła do Polski i zamieszkała w Szczecinie. Kolejne małżeństwo Rosińskiej również nie przetrwało jednak próby czasu. "To była miłość jednostronna. Ale piękne jest, że dzięki niej mam dwoje cudownych dzieci. W Polsce bardzo szybko się zaaklimatyzowały i świetnie odnalazły" - mówiła w rozmowie z magazynem "Świat i Ludzie".

Po powrocie Rosińska wystąpiła w kilku popularnych produkcjach telewizyjnych. Oglądaliśmy ją w "Pierwszej miłości", ale też w "M jak miłość", "Na dobre i na złe" oraz w "Ojcu Mateuszu". Były to jednak role epizodyczne, na które mało kto zwrócił uwagę.

Obecnie Karolina Rosińska uczy w szkole angielskiego i prowadzi zajęcia z teatru i literatury w tym języku. Stroni od blasku mediów i fleszy. Na ekranie nie pojawia się wcale. W końcu zawsze mówiła, że kariera w ogóle jej nie interesuje.

"W tym zawodzie [nauczycielki - red.] czuję się spełniona. Od czasu do czasu mam okazję wystąpić w jakiejś reklamie, ale nie jestem już częścią tego świata" - powiedziała w programie "Pytanie na śniadanie".



Karolina Rosińska: Mogła być wielką gwiazdą 1 / 6 Karolina Rosińska miała 19 lat, gdy zagrała tytułową rolę w "Uprowadzeniu Agaty" (1993) Marka Piwowskiego. Twórca "Rejsu" zaczerpnął temat na film z pierwszych stron gazet - historia luźno nawiązywała do głośnej ucieczki Macieja Malisiewicza i Moniki, córki Andrzeja Kerna, ówczesnego wicemarszałka Sejmu. Źródło: Agencja FORUM Autor: Piotr Małecki

"Czuję, że dopiero teraz tak naprawdę mam kontrolę nad własnym życiem. Trzymam stery. To bardzo przyjemne. Wiem dokładnie, jak będzie wyglądał mój tydzień, co muszę zrobić, gdzie pójść. Z drugiej jednak strony brakuje mi czasami takiej ekscytacji, jaką miałam kiedyś. Tej niewiadomej" - podsumowała w rozmowie z Plejadą aktorka.

Co ciekawe, ekranowy partner Rosińskiej z "Uprowadzenia Agaty" - Sławomir Fedorowicz - również nie zrobił wielkiej kariery. Mimo iż cały czas pozostaje aktywnym aktorem teatralnym (był w zespołach Teatru im. Słowackiego w Krakowie, Teatru im. Kochanowskiego w Opolu oraz Teatru Narodowego w Warszawie), na dużym ekranie mogliśmy oglądać go sporadycznie (epizody w "Nic śmiesznego" Marka Koterskiego, czy "Cwale" Krzysztofa Zanussiego). Fedorowicz pojawia się również w serialach, zazwyczaj są to jednak tylko gościnne występy, jak w "Kryminalnych", "Układzie warszawskim" czy "M jak miłość".