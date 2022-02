Dla milionów graczy PlayStation Nathan Drake i Victor "Sully" Sullivan są ulubionymi postaciami, których przygody śledzili na swoich konsolach w serii gier wideo "Uncharted".

Kinomani po raz pierwszy zobaczą, jak ta dwójka połączyła siły i jak młody Nathan Drake został słynnym poszukiwaczem skarbów. "Uncharted" trafi do kin 18 lutego, a już teraz zobaczyć można interesujący materiał z realizacji filmu, w którym pokazano m.in., jak powstawała najtrudniejsza sekwencja kaskaderska w karierze Toma Hollanda .

"Uncharted": Fabuła, zwiastun

Filmowa adaptacja jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat. Widowiskowa opowieść o przygodach nieustraszonego poszukiwacza skarbów Nathana Drake'a. Tylko jego sprawność, tylko jego intelekt, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia mitycznej krainy złota - El Dorado. Drake jest potomkiem słynnego korsarza i obieżyświata, sir Francisa Drake'a. To po nim odziedziczył skłonność do brawury, inteligencję i pragnienie niekończącej się przygody. W poszukiwaniu El Dorado towarzyszyć mu będzie zaufany przyjaciel Victor Sullivan oraz przebojowa dziennikarka Elena Fisher.

