Według Kevina McKeona, przedstawiciela Mattel, który podzielił się planami firmy w wywiadzie dla New Yorkera, nowy Barney będzie surrealistyczną opowieścią, utrzymaną w duchu twórczości Charliego Kaufmanna i Spike'a Jonze'a. W roli głównej wystąpi Daniel Kaluuya, zdobywca Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Judasz i Czarny Mesjasz".



Według McKeona nie oznacza to, że film będzie obfitował w sceny tylko dla dorosłych. Fabuła skupi się na trzydziestolatkach, którzy dorastali z Barneyem, a ich życie nie potoczyło się tak łatwo i radośnie, jak swego czasu obiecywał fioletowy dinozaur.



