Uczynił Brigitte Bardot sławną

Brigitte Bardot stała się sławna w wieku 22 lat, dzięki roli w filmie "I Bóg stworzył kobietę" z 1956 roku. Dzieło, które do kinematografii wprowadziło rozluźnienie obyczajowe, wyreżyserował jej mąż, Roger Vadim. Właśnie mija 63 lata od premiery filmu.

Brigitte Bardot i Jean-Louis Trintignant w scenie z filmu "I Bóg stworzył kobietę" /NANA PRODUCTIONS/SIPA / East News

Młody, początkujący filmowiec i dziennikarz, Roger Vadim wypatrzył 14-letnią Bardot podczas sesji zdjęciowej do magazynu "Elle". Szybko zostali parą. Gdy Brigitte skończyła 18 lat, wzięli ślub. To Vadim namówił ją, by pofarbowała włosy na blond i ukształtował jej styl bycia. Gdy rozpoczął pracę nad swoim pierwszym, poważnym filmem, "I Bóg stworzył kobietę", główną rolę powierzył swojej ukochanej. Bardot wcieliła się w rolę swawolnej Juliete, dziewczyny z Saint-Tropez, o której względy zabiega trzech mężczyzn.



Ten film to niby prosta, melodramatyczna opowieść. Zrobił jednak furorę ze względu na nowy typ filmowej bohaterki, którą wykreowała Bardotka - kobiety z seksapilem, otwarcie deklarującej, że wyzwoliła się z oków konwenansu, jeżeli chodzi o życie erotyczne. Do historii przeszła nasycona zmysłowością scena tańca na stole. Wydęte usta, lekko przymknięte powieki, kuszące pozy Bardotki - te obrazki ukształtowały gust powojennej młodzieży. Aktorka stała się europejskim odpowiednikiem Marylin Monroe.

Prezydent Francji Charles de Gaulle nazwał ją "francuskim artykułem eksportowym równie ważnym, jak samochody Renault". Simone de Beauvoir napisała, że Bardot jest symbolem "nowej kobiety", nie bojącej się własnej seksualności i zawsze panującej nad sytuacją. Bardot wystąpiła w sumie w 47 filmach i zaśpiewała ponad 60 piosenek.

Film odcisnął też ślad na świecie mody. Stroje, które Bardot nosiła w "I Bóg stworzył kobietę" - bikini, szmizjerka (sukienka zapinana z przodu na guziki), kardigan, a także baleriny i marynarskie paski, stały się obiektami pożądania.

Film był początkiem wielkiej kariery Bardot i końcem jej związku z Vadimem. Na planie "I Bóg stworzył kobietę" aktorka znalazła sobie nowego oblubieńca, a był nim kolega z planu, Jean-Louis Trintignant. Vadim i Bardot rozwiedli się tuż po premierze filmu.