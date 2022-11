"Ucieczka z Nowego Jorku": Powstanie reboot. Nakręcą go twórcy "Krzyku 5"

O projekcie nakręcenia nowej wersji kultowego filmu Johna Carpentera "Ucieczka z Nowego Jorku" mówiło się od dłuższego czasu, ale dopiero teraz pojawiają się informacje wskazujące na to, że dojdzie on do skutku. Portal "IndieWire", powołując się na swoje źródła, doniósł właśnie, że reżyserami nowej wersji filmu Carpentera będą twórcy "Krzyku 5". To team znany jako Radio Silence. Tworzą go Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett oraz Chad Villella.

Zdjęcie "Ucieczka z Nowego Jorku" (kadr z filmu) / East News / East News