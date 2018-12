Tyra Banks: Wybieg to za mało

Supermodelka? Za mało. Obchodząca 4 grudnia 45. urodziny Tyra Banks zaczynała co prawda karierę w show-biznesie od wybiegu, jednak dość szybko stało się jasne, że czarnoskóra piękność ma o wiele większe aspiracje. Tym bardziej, że projektanci często narzekali na jej rzekomo... zbyt duży biust! Dziś Banks to prawdziwa królowa amerykańskiej telewizji, ikona programu "America's Next Top Model" oraz, o czym nie wszyscy zdają się pamiętać, utalentowana aktorka.

Ideał kobiecości? /Stephen Chernin / Associated Press / East News

Telewizyjna kariera Tyry Banks rozpoczęła się od udziału w czwartym sezonie młodzieżowego serialu "Bajer w Bel Air" (1993), gdzie wcieliła się w postać starej znajomej granego przez Willa Smitha głównego bohatera produkcji. Często oglądaliśmy ją w nim w koszykarskiej bluzie, która okazała się o tyle znacząca, że w 2000 roku Banks wystąpiła w jednej z głównych ról w filmie "Love & Basketball", natomiast rok później związała się z gwiazdorem NBA Chrisem Webberem. Ich związek przetrwał 3 lata.



Kinowym debiutem Tyry Banks był występ w filmie "Studenci" (1995) w reżyserii Johna Singletona - sugestywnej wizji społeczeństwa podzielonego na dziesiątki nienawidzących się grup. Akcja obrazu rozgrywała się w środowisku studentów uniwersytetu Columbia, gdzie młodzi ludzie szybko przekonali się, że ideały wpajane im na wykładach, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Na tle walk pomiędzy czarnoskórymi studentami i skinami rozwijała się piękna historia miłosna, w której uprzedzenia rasowe wydawały się nieważne. Tyrze Banks partnerowali na ekranie m.in. raper Ice Cube i Laurence Fishburne.

W filmie "Wygrane marzenia" (2000) Tyra Banks zagrała jedną z urodziwych, emanujących seksapilem barmanek nowojorskiego baru Coyote Ugly, których zadaniem jest zabawiać męską klientelę tańcem oraz nietypowymi i mało subtelnymi, często złośliwymi dowcipami. Obok Banks na ekranie oglądać mogliśmy też: Marię Bello i polską aktorkę Izabellę Miko.

W 2000 roku Banks została gwiazdą telewizyjnego filmu "Life-Size" - familijnego obrazu wytwórni Disney opowiadającego o pewnej nastolatce (14-letnia Lindsay Lohan!), której lalka pewnego dnia przechodzi niespodziewaną transformację i zamienia się w Perfekcyjną Kobietę (Tyra Banks).



Banks miała nadzieję, że udział w filmie "Halloween: Powrót" (2002) pomoże pokonać jej strach i męczące ją fobie. "Ja naprawdę potwornie boję się horrorów" - mówiła aktorka. "Kiedy je oglądam, zwykle muszę mieć przy sobie grupkę przyjaciół, nie mogę być sama. Miałam nadzieję, że wyleczę się z tego strachu, kiedy sama zagram w horrorze. Ale kiedy ujrzałam na planie Michaela Myersa, byłam przerażona i nie mogłam nic na to poradzić - ta maska jest jak żywa, a jednocześnie tak całkowicie pozbawiona emocji. To mnie naprawdę wytrąciło z równowagi" - dodała Banks.



Tyra Banks była pierwszą czarnoskórą kobietą, która pojawiła się okładkach magazynów"GQ" i "Sports Illustrated Swimsuit Issue". To ona była również pomysłodawczynią programu "America's Next Top Model", który z powodzeniem prowadzi od 2003 roku (w styczniu tego roku zakończyła się 24. edycja show). W latach 2005-2010 modelka prowadziła ponadto autorski talk-show "The Tyra Banks Show", któremu daleko było do sztywnych reguł gatunku.



Tyra Banks w stylizacji na swą idolkę Cindy Crawford. W 2012 roku modelka wzięła udział w oryginalnej sesji zdjęciowej, w której oddała hołd innym supermodelkom. Banks spróbowała więc odtworzyć przed obiektywem klasyczne pozy m.in. Kate Moss, Claudii Schiffer, Lindy Evangelisty, czy Grace Jones.

W listopadzie 2013 roku Tyra Banks przeszła metamorfozę, by w gościnnym występie w muzycznym serialu "Glee" wcielić się w postać bezwzględnej szefowej agencji modelek o imieniu Bichette.



W grudniu tego roku ma pojawić się sequel telewizyjnego hitu "Life-Size 2", w którym Banks ma powtórzyć swoją kreację Eve, ożywionej przy pomocy czarów lalki.