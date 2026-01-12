"Czarny łabędź": mocny thriller psychologiczny

Co jest prawdą, a co snem? Co zrobisz, by otrzymać to, czego pragniesz najbardziej? Nina ( Natalie Portman ) potrafi poświęcić wiele, żeby dostać główną rolę w słynnym baletowym spektaklu "Jezioro łabędzie". Balet jest całym jej życiem, choć nie bez znaczenia jest w tym udział jej matki, która podsycała ambicję do niezdrowego poziomu. Gdy wszystko zaczyna układać się po myśli Niny, na horyzoncie pojawia się nowa tancerka - Lily ( Mila Kunis ). Młoda i zdolna kobieta staje się rywalką głównej bohaterki, a sytuacja zaczyna się zaogniać.

"Czarny łabędź" w reżyserii Darrena Aronofsky'ego to kino dla widzów o mocnych nerwach. Reżyser inspirował się klasycznymi thrillerami psychologicznymi, np. "Psychozą" Hitchcocka. Nagrodzona Oscarem Natalie Portman spędziła około roku na intensywnych treningach baletu. Wysiłki się opłaciły. Dziś film uznawany jest za jeden z najlepszych w swoim gatunku.

"Czarny łabędź" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Czarny łabędź" zostanie dzisiaj, 12 stycznia, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.

