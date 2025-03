Twórca "Wieloryba" planuje biografię Elona Muska. Kto w roli głównej?

"Caught Stealing" to pierwszy film Aronofsky'ego od czasu "Wieloryba" z oscarową rolą Brendana Frasera. Będzie opowiadał o byłym baseballiście, który w ostatniej dekadzie XX wieku wiąże się z nowojorskim półświatkiem. W roli głównej zobaczymy Austina Butlera, a partnerować będą mu między innymi Zoë Kravitz, Regina King, Matt Smith i Liev Schreiber. Premierę zapowiedziano na 29 sierpnia 2025 roku.

Co wiemy o biografii Elona Muska od Darrena Aronofsky'ego?

Aronofsky zrealizuje film o Musku dla wytwórni A24. Scenariusz będzie oparty na biografii autorstwa Waltera Isaacsona. Ukazała się ona we wrześniu 2023 roku. Nie obejmuje więc współpracy miliardera z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Według pierwszych zapowiedzi reżyser "Requiem dla snu" chciał przede wszystkim skupić się na młodości szefa portalu X w RPA oraz jego awansie na dyrektora generalnego SpaceX i Tesli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wieloryb" [trailer] materiały prasowe

Jak podaje Jordan Ruimy z portalu "World of Reel", jego źródła związane z produkcją przekazały mu sprzeczne informacje co do terminu rozpoczęcia zdjęć. Pierwsze wskazało na jesień 2025 roku, gdy Aronofsky skończy promocję "Caught Stealing". Według drugiego projekt znajduje się wciąż w fazie developmentu i nie wiadomo, czy ekipa wejdzie na jego plan w 2025 roku.

Biografia Elona Muska. Kto mógłby wcielić się w miliardera?

Do tej pory nie podano, kto miałby się wcielić w Muska. Faworytem fanów jest 51-letni kanadyjski aktor Kevin Durand, znany między innymi z "Królestwa Planety Małp" i "Abigail". On sam wielokrotnie żartował, że nie otrzymał żadnej propozycji, ale za to jest ciągle pytany o występ w roli Muska przez nieznajomych na ulicy. Wszystko przez jego ogromne podobieństwo do miliardera.

Jeśli Aronofsky rzeczywiście planuje rozpocząć zdjęcia do filmu w tym roku, wkrótce powinniśmy poznać odtwórcę roli Muska.