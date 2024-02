Twórca "Wesela" kręci film o przemocy domowej. Gwiazdorska obsada

W filmie zobaczymy całą plejadę znakomitych aktorów, wśród nich: Tomasza Schuchardta, (m.in. "Jesteś bogiem", "Wesele", "Wielka woda" "Doppelgänger. Sobowtór"), Agatę Turkot (m.in. "Wesele", "Informacja zwrotna"), Agatę Kuleszę (m.in. "Róża" ""Pod mocnym aniołem", "Wesele"), Arkadiusza Jakubika (m.in. "Dom zły", "Kler", "Drogówka, "Wesele"), Marię Sobocińską (m.in. "Wołyń", "Wesele", "Wszystko dla mojej matki") i Andrzeja Konopkę ("Powidoki", "Pokot", "25 lat niewinności").

Reklama

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Wojciech Smarzowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich reżyserów (m.in. "Dom zły", "Pod mocnym aniołem", "Wołyń", "Kler", "Weslלe"). Za kamerą stanie Pawet Tybora (m.in. "Brigidtte Bardot cudowna", "Onirica", "Dolina bogów"), autorką scenografii jest Joanna Macha (m.in. "Jack strong", "Pokot", "Znachor"). Za kostiumy odpowiada Magdalena Rutkiewicz - Luterek (m.in. "Wołyń", Miasto 44", "Weseלe"), a za montaż - Krzysztof Komander (m.in. "Forst", "Dziewczyna i kosmonauta", "Wesele"). Autorem muzyki jest Mikołaj Trzaska (m.in. "Wołyń", "Dom zły", "Róża", "Drogówka", "Pod mocnym aniołem", "Wesele").

"Dom dobry" trafi na kinowe ekrany jesienią 2025

Film produkuje firma Lucky Bob z Bydgoszczy, a producentem jest Wojciech Gostomczyk i Janusz Hetman ("Welלe", "Kler", "Szarlatan", "Roving woman", "The Palace, "Leon", "Pod mocnym aniołem") W studiu Lucky Bob Wojciech Smarzowski pełni funkcję dyrektora kreatywnego.

Dystrybutorem filmu jest Warner Bros. Entertainment Polska. Firma od kilku lat intensywnie poszerza swoje portfolio o lokalną produkcję ("Inni ludzie", "Tata"). Koproducentem jest m.in. TVN Warner Bros. Discovery.

Zdjęcia do filmu "Dom dobry" wystartowały pod koniec stycznia i potrwają do kwietnia 2024 r. Film trafi do szerokiej dystrybucji jesienią 2025 roku.