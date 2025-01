Twórca "Sukcesji" ma nowy projekt. Opowie o kryzysie finansowym

Film powstaje dla telewizji HBO. Historia skupi się na czwórce znajomych, którzy spotykają się w czasie kryzysu finansowego w 2008 roku. Armstrong jest w trakcie pisania scenariusza. W projekt jest zaangażowany Frnak Rich, jego stały współpracownik i producent wykonawczy. Trwają poszukiwania aktorów do głównych ról.

Jesse Armstrong. Kariera

Armstrong jest obecnie jednym z najbardziej poważanych scenarzystów pracujących w amerykańskim przemyśle rozrywkowym. Odpowiadał między innymi za filmy "Zapętleni" i "Cztery lwy". Za ten pierwszy otrzymał nominację do Oscara.

Zdjęcie Jesse Armstrong z nagrodami Emmy za czwarty sezon "Sukcesji" / Tommaso Boddi/GA / Contributor / Getty Images

Największe sukcesy odnosił jednak w telewizji. W Wielkiej Brytanii pisał satyryczny "The Thick of It". Później zahaczył między innymi o "Figurantkę". Przełomem w jego karierze okazała się "Sukcesja". Serial skupiał się na rodzinie magnata medialnego Logana Roya. Gdy podupada on na zdrowiu, jego dzieci i współpracownicy zaczynają bezwzględną walkę o przejęcie schedy po nim.

"Sukcesja" uchodzi za jeden z najlepszych i najważniejszych seriali w historii telewizji. Otrzymała liczne wyróżnienia, w tym aż 9 Złotych Globów i 19 nagród Emmy. Produkcja doczekała się czterech sezonów, emitowanych w latach 2018-2023.