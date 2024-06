Twórca "Strażników Galaktyki" chce namieszać w DC. Zaczyna od Mantis z MCU

Pom Klementieff znamy jako Mantis z MCU. Jej bohaterka pojawiła się w dwóch częściach "Strażników Galaktyki" (2017, 2023), "Avengers: Wojna bez granic" (2018), "Avengers: Koniec gry" (2019) oraz "Thor: Miłość i grom" (2022).

Występując w filmach o super bohaterach, aktorka osiągnęła jeden ze swoich życiowych celów.

Pom Klementieff spełniła marzenie jako Mantis w MCU

"Zawsze moim marzeniem było zostać X-Menem lub częścią filmu Marvela. Potem obejrzałam pierwszych Strażników Galaktyki i był to mój pierwszy film Marvela w historii. Później dostałam rolę w drugiej. Jestem naprawdę szczęśliwa" - ujawnia.

Przyznaje, że chętnie wróciłaby do odtwarzania roli Mantis, ponieważ, tak samo jak widzowie, uwielbia ją. Jednak wszystko zależałoby od projektu.

Na planie "Strażników Galaktyki" Klementieff miała okazję współpracować z Jamesem Gunnem, współzałożycielem DC Studios. Występując na Superhero Comic Con w San Antonio, wyjawiła, że po pierwszej współpracy pojawił się między nimi temat dołączenia Pom do DCU.

Pom Klementieff

Kogo zagra w DCU u Jamesa Gunna?

"Chcę po prostu nadal pracować z Jamesem, więc będziemy nadal szukać sposobów, aby to zrobić. Tak, rozmawialiśmy o jednej konkretnej postaci, ale nie mogę teraz o tym rozmawiać". Aktorka nie zdradziła więcej szczegółów.

Od czasu przejęcia DC Studios wraz z Peterem Safranem w 2022 roku, James Gunn ciężko pracuje nad reżyserią filmu "Superman: Legacy", który zainauguruje nowe multiwersum DC.

Reżyser powiedział Empire, że skrzyżowanie dwóch komiksowych światów jest bardziej prawdopodobne teraz, gdy on rządzi, dodając: "To jednak zajmie wiele lat. Myślę, że najpierw musimy ustalić, co robimy [w DC]. Skłamałbym, gdybym powiedział, że o tym nie rozmawialiśmy. Ale wszystkie dyskusje były bardzo, bardzo lekkie i zabawne."

Chociaż Klementieff jeszcze oficjalnie nie dołączyła do DCU, wystąpiła wcześniej w roli epizodycznej jako tancerka w “Legionie samobójców" (2021).

