George Lucas: Złota Palma w Cannes za całokształt osiągnięć

George Lucas został tegorocznym laureatem Złotej Plamy przyznawanej co roku za całokształt osiągnięć filmowych.



W oświadczeniu informującym o specjalnej nagrodzie dla legendarnego twórcy, organizatorzy festiwalu w Cannes chwalą go jako artystę, który zbudował hollywoodzkie imperium za sprawą sagi "Gwiezdne wojny" - cztery części Lucas wyreżyserował osobiście. Wyróżnienie jest również pokłosiem jego pasji do technologii, za sprawą której stał się jednym z pionierów filmowych efektów wizualnych.

Co ciekawe, Złotą Palmą za całokształt dokonań artystycznych artysta otrzyma 11 dni po swoich 80. urodzinach.



Reklama

"Festiwal w Cannes zawsze miał specjalne miejsce w moim sercu. Byłem zaskoczony i podekscytowany, gdy mój pierwszy film, 'THX 1138' został wybrany do pokazu w ramach nowej sekcji festiwalowej przeznaczonej dla filmów debiutujących reżyserów, znanej dziś jako 'Directors' Fortnight'. Od tamtej pory powracałem na festiwal przy wielu okazjach jako scenarzysta, reżyser i producent. Jestem naprawdę zaszczycony tym szczególnym wyróżnieniem, które wiele dla mnie znaczy" - oświadczył George Lucas w komunikacie opublikowanym na stronie festiwalu.

Nie będzie on jedynym legendarnym filmowcem, który pojawi się na tegorocznym święcie kina w Cannes. Innymi potwierdzonymi gośćmi festiwalu będą: George Miller ze swoim filmem "Furiosa: Saga Mad Max" oraz Kevin Costner z filmem "Horyzont. Rozdział 1" .

Podczas 77. edycji festiwalu wyświetlona zostanie dużo mniejsza liczba amerykańskich produkcji, co spowodowane jest dopiero niedawno zakończonymi strajkami scenarzystów i aktorów.

Niewykluczone, że podczas festiwalu w Cannes zaprezentowany zostanie również najnowszy film Francisa Forda Coppoli, zatytułowany "Megalopolis". Jego pokaz i udział Coppoli nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.