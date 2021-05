Twórca "Godzilla vs. Kong" zekranizuje znany komiks

Kolejny projekt dołącza do swojego kajecika Adam Wingard, reżyser filmu "Godzilla vs. Kong". Tym razem będzie to ekranizacja serii komiksów Roberta Kirkmana z cyklu "Hardcore".

Zarówno Adam Wingard, jak i Robert Kirkman nie mogą narzekać na brak pracy. Po sukcesie filmu "Godzilla vs. Kong" od razu pojawiły się spekulacje, że Wingard wyreżyseruje też kolejny film z tzw. Monsterverse. Jego nazwisko wiązane jest także z kontynuacją "Bez twarzy" Johna Woo, a także ekranizacją popularnej kreskówki zatytułowanej "Thundercats".



Z kolei Kirkman wyrobił sobie nazwisko dzięki serii komiksów "The Walking Dead". Serial na ich podstawie liczy już dziesięć sezonów, a jedenasty jest w przygotowaniu. Niedawno temu na platformie streamingowej Amazon Prime pojawiła się też animowana ekranizacja jego komiksów z serii "Niezwyciężony", która cieszy się dużą popularnością wśród fanów i krytyków. Tym samym Wingard i Kirkman to aktualnie dwa najbardziej rozchwytywane nazwiska w filmie i serialu.

Autorami komiksu "Hardcore" są Kirkman i Marc Silvestri. Wyobraźcie sobie, że jesteście w stanie przejąć ciało każdej osoby na Ziemi. Zwariowane? Nie dla agenta Drake'a, uczestnika Programu Hardcore. Potrafi on zamienić każdą osobę w ludzkiego drona i dzięki niej dotrzeć w każde miejsce, do którego nie są w stanie dotrzeć wojskowi. Drake to najlepsze, co Hardcore ma do zaoferowania. Kiedy jednak Drake zostaje uwięziony w jednym z ciał, ma tylko 72 godziny na to, by odkryć, kto przejął Program. Wrogiem może być dosłownie każdy - czytamy w opisie fabuły komiksu "Hardcore".

Zarys fabuły powstającego filmu przypomina ubiegłoroczny film "Possessor" w reżyserii Brandona Cronenberga. Syn Davida Cronenberga położył jednak nacisk na psychologiczny efekt przejęcia obcego ciała. Filmowy "Hardocre" stawiał będzie na akcję. Zarys scenariusza napisał Kirkman, a rozwiną go Wingard i Will Simmons, autor powstających remake’ów "Jeźdźca bez głowy" i hitu z Hongkongu zatytułowanego "Infernal Affairs: Piekielna gra".

Tymczasem od 4 czerwca w polskich kinach będzie można zobaczyć najnowszy film Adama Wingarda, "Godzilla vs. Kong".