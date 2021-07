Twórca "Big Short" podpisał umowę na wyłączność z Apple TV+

Nowy rozdział w niekończącej się walce o panowanie w świecie platform streamingowych napisała po raz kolejny platforma Apple TV+. W jej szeregach jest coraz więcej autorów tworzących dla niej treści na wyłączność. Kolejnym reżyserem, który podpisał długoletni kontrakt z Apple TV+, jest Adam McKay, laureat Oscara za scenariusz filmu "Big Short".

Adam McKay kolejne filmy nakręci dla Apple TV /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images

Reklama

Jak informuje portal "Deadline", platforma Apple TV+ wygrała walkę z innymi platformami, które też chciały podpisać umowę z McKayem i należącą do niego firmą produkcyjną Hyperobject Industries. Kontrakt będzie obowiązywał kilka lat, a na jego mocy McKay i jego firma stworzą dla Apple TV+ kilka filmów fabularnych. To kolejna decyzja platformy mająca urozmaicić jej ofertę. Wśród innych tytułów, które wkrótce pojawią się na tej platformie są m.in. film Martina Scorsese "Killers of the Flowers Moon" oraz produkcja Joela Coena "Tragedia Makbeta".



McKay to utalentowany twórca, który rozpoczynał karierę od popularnych komedii z Willem Ferrelem, by później przejść do poważniejszego repertuaru. W najbliższej przyszłości ma się zająć wszechstronnymi projektami, począwszy od komedii i dramatów, poprzez horrory i filmy dokumentalne aż po seriale dokumentalne i podcasty.

Reklama

Póki co jednak, kolejny projekt McKaya pokazany zostanie na platformie streamingowej Netflix. Będzie to zaangażowana komedia "Don’t Look Up" - o dwójce astronomów, których zadaniem jest ostrzeżenie ludzkości przed nadciągającą w stronę Ziemi kometą. W rolach głównych zobaczymy w tym filmie Jennifer Lawrence i Leonarda DiCaprio. Nawiasem mówiąc, należąca do DiCaprio firma Appian Way również podpisała długoletni kontrakt na wyłączność z platformą Apple TV+. Takie umowy podpisały również Sikelia Productions Martina Scorsese, Green Door Pictures Idrisa Elby, a także Scott Free Ridleya Scotta.

Wśród innych tytułów platformy Apple TV+, które czekają na swoją premierę, są również filmy "Finch" z Tomem Hanksem, "Emancipation" z Willem Smithem, "Swan Song" z Mahershalą Alim oraz "Sharper" z Julianne Moore.