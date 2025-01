"Ocean's 14" powstanie?

"The InSneider" informuje, że trwają rozmowy nad kontynuacją uwielbianej serii komedii kryminalnych. Ma być to pierwsza część, która nie zostanie wyreżyserowana przez Stevena Soderbergha. Wstępnie nad projektem miał pracować Edward Berger, reżyser głośnego "Konklawe", ale jego rozmowy zostały przetrwane. Teraz do projektu wstępnie dołączył David Leitch, który wcześniej stworzył "Fall Guy" oraz "Bullet Train". Artysta jest również znany jako aktor, zagrał m.in. w "Mechaniku: Prawie zemsty", "Szybkich i wściekłych: Hobbs i Shaw" (który też reżyserował) czy "Planie ucieczki".

Film ma zostać wyprodukowany przez Smokehouse dla Warner Bros. Do produkcji ma powrócić cała oryginalna obsada, w której fantastyczne kreacje zaprezentowali m.in. George Clooney, Matt Damon i Brad Pitt.

Uwielbiana seria "Ocean's"

Film z 2001 roku "Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra" został stworzony jako remake produkcji o tym samym tytule z 1960 roku, w której główne role zagrali Frank Sinatra i Angie Dickinson. Opowiadał o włamywaczu o imieniu Danny, który wychodzi z odsiadki i postanawia znowu zrobić skok. W tym celu gromadzi ekipę "specjalistów", składającą się z 10 towarzyszy, m.in. kieszonkowca i krupiera. Stawką jest 160 milionów dolarów. Akcję muszą przeprowadzić umiejętnie, by Terry Benedict, właściciel kasyn ich nie zdemaskował.

Film zdobył nominację do nagrody Cezara. Później powstały dwie kolejne odsłony serii: "Ocean's Twelve: Dogrywka" i "Ocean's Thirteen". W 2018 roku Gary Ross wyreżyserował spin-off "Ocean's 8" z gwiazdorską obsadą, który opowiadał o losach siostry Danny'ego - Debbie. W tę rolę wcieliła się Sandra Bullock, a na ekranie partnerowały jej m.in. Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sara Paulson, Awkwafina, Rihanna i Helena Bonham Carter.

Zdjęcie Cate Blanchett, Helena Bonham Carter i Sandra Bullock w filmie "Ocean's 8"

