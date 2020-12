Trwają poszukiwania aktorki do sequela "Willow"

Nabierają tempa prace nad serialem, który będzie ciągiem dalszym przygodowego widowiska "Willow" z 1988 roku. Wcześniej podano do wiadomości, że rolę Willowa Ufgooda powtórzy w nim Warwick Davis. Kolejnym krokiem do skompletowania obsady serialu jest wybór trzech aktorek, które zobaczymy w nim w rolach głównych. Typowane do nich są Cailee Spaeny, Erin Kellyman oraz Ellie Bamber.

Ellie Bamber pojawi się w kontynuacji "Willow"? /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

Jak informuje portal "Deadline", aktualnie trwają rozmowy z wszystkimi trzema wymienionymi aktorkami. Jeśli dojdą one do porozumienia z produkującą serial platformą streamingową Disney+, zobaczymy je w serialowej wersji "Willowa". Cailee Spaeny ("Źle się dzieje w El Royale", "Pacific Rim: Rebelia", "Vice") miałaby zagrać rolę niejakiej Kit. Dla Erin Kellyman ("Han Solo: Gwiezdne wojny - historie") szykowana jest rola Jade. Natomiast Ellie Bamber ("Zwierzęta nocy", "Duma i uprzedzenie, i zombie") miałaby wcielić się w postać Dove.

Reklama

Produkujące serial platforma Disney+ i studio Lucasfilm nie ujawniły jeszcze żadnego oficjalnego opisu fabuły powstającego serialu. Z informacji dotyczących castingów wynika, że ma on opowiadać o grupie bohaterów, którzy wyruszają na ratunek porwanemu księciu. Portal "Deadline" dotarł także do bardziej szczegółowych opisów trzech głównych postaci kobiecych.

W postaci Dove pobrzmiewają echa tytułowego Willowa z filmu Rona Howarda, rolnika z plemienia karłowatych Nelwynów, który marzy o tym, by zostać wielkim czarodziejem. Dove to niepozorna pomoc kuchenna, która dołącza do wyprawy, podczas której udowodni, że jest "wybraną". Druga z serialowych postaci to księżniczka Kit, która w przyszłości ma zostać królową. Jest siostrą porwanego księcia. Z kolei Jade to jej najlepsza przyjaciółka i służąca, której pisane jest zostanie najlepszą młodą wojowniczką w królestwie. W ekipie ratunkowej znajdzie się też miejsce dla kłamcy i złodzieja, który dołącza do niej w zamian za uwolnienie go z więzienia. Z opisu postać ta przypomina filmowego Madmartigana, w którego rolę wcielał się Val Kilmer.

Zdjęcia do serialu, podobnie jak i do filmu Howarda, kręcone będą w Walii. Scenariusz pilotowego odcinka napisał Jonathan Kasdan, który razem z Wendy Mericle pełnić będzie rolę showrunnera serialu. Pilotowy odcinek wyreżyseruje Jon M. Chu ("Bajecznie bogaci Azjaci").

Wideo "Willow": Official Trailer