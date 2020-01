​Transpłciowa postać nie pojawi się w filmie Marvela?

W ostatnich dniach szeroko cytowana była wypowiedź prezesa Marvel Studios Kevina Feigea, który podczas sesji pytań w New York Film Academy stwierdził, że już niedługo w jednym z powstających w jego studio filmów pojawi się transpłciowa postać.

Kevin Feige na premierze filmu "Kapitan Marvel" (2019) /Frazer Harrison /Getty Images

Według źródeł, do których dotarł portal "Variety", nic jednak nie wskazuje na to, że wydarzy się to tak szybko, jak zapowiedział Feige.

Reklama

Podczas sesji pytań, która odbyła się w grudniu zeszłego roku w Los Angeles, Kevin Feige został zapytany o to, czy jego studio planuje wprowadzenie do filmów większej ilości postaci LGBT+, a w szczególności postaci transpłciowych.

"Tak, bezapelacyjnie tak! I to bardzo niedługo w filmie, który właśnie kręcimy" - odpowiedział prezes Marvel Studios.

Jednak dwa źródła, na które powołuje się "Variety" podkreślają, że słowa Feige'a odnosiły się ogólnie do osób LGBT+. Według nich prezes Marvel Studios nie miał na myśli tego, że w uniwersum Marvela pojawi się postać transpłciowa. W tym czasie bowiem kręcona była tylko jedna produkcja wchodząca w skład tzw. MCU (Marvel Cinematic Universe).



To film "Eternals", w którego obsadzie znaleźli się m.in. Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Kit Harington, Barry Keoghan oraz Brian Tyree Henry. Od dawna wiadomo, że zobaczymy w nim pierwszą homoseksualną postać pierwszoplanową w filmach Marvela. Nie wiadomo jednak, kto wcieli się w tę rolę.



Pojawienie się homoseksualnego superbohatera w filmie Marvela będzie ważnym krokiem dla Hollywood, gdzie wciąż unika się pokazywania postaci ze środowiska LGBT+ w kinowych superprodukcjach.

Niedawno szerokim echem - zarówno pozytywnym jak i negatywnym - odbiła się krótka scena homoseksualnego pocałunku, którą można było zobaczyć w filmie "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie".

Okazji do tego, by pośród bohaterów Marvela pojawiło się więcej postaci reprezentujących społeczność LGBT+, nie zabraknie. Oprócz filmów "Eternals" i "Czarna Wdowa", które zobaczymy w kinach w tym roku, zaplanowanych zostało już ponad dziesięć kolejnych produkcji wchodzących w skład MCU.