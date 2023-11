David Paul Kirkpatrick, były dyrektor wykonawczy Paramount Film Group, opisał na łamach magazynu "Medium" problemy z zatrudnieniem Kelly McGillis w "Top Gun" . Ekranowa dziewczyna Toma Cruise'a przede wszystkim była dla niego za wysoka (ona ma 178 cm, on 170 cm). Do tego o trzy lata starsza (Cruise miał wtedy 24, ona 27), więc gdy występowali razem, zdaniem wielu przedstawicieli studia, "wyglądała, jak jego matka".

Reklama

Kelly McGillis: Za wysoka? Uratowała ją "ekranowa chemia"

Na korzyść duetu zadziała jednak "ekranowa chemia". Podczas zdjęć próbnych wyraźnie bowiem iskrzyło między Cruise'em a McGillis. A to był gigantyczny atut. Ostatecznie, jak stwierdził Kirkpatrick, przerobiono scenariusz tak, by uwzględnić różnicę wieku między nimi. Do tego zastosowano kilka tricków, żeby Cruise nie prezentował się przy partnerce jak uczniak.

W pierwszej scenie flirtu gwiazdor stał na skrzynce po jabłkach. Później zakładał do zdjęć buty na wysokiej podeszwie. Ona zaś w scenach z nim - jak to ujął Kirkpatrick - "zawsze znajdowała sposób, by się zgarbić".

Wideo "Top Gun": Official Trailer

W kontynuacji filmu, "Top Gun: Maverick" z 2022 roku, McGillis już jednak nie wystąpiła. W 2019 roku przyznała, że nie została poproszona o powtórzenie swojej roli.

"Top Gun: Maverick". Fabuła, obsada, zwiastun

Akcja filmu "Top Gun: Maverick" rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie być powinien - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele grupy ekspertów szkolących pilotów do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller), znanym jako "Rooster". To syn jego przyjaciela, "Goose'a", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom z przeszłości.

Oprócz Cruise'a w filmie wystąpili: Val Kilmer , Jennifer Connolly , Jon Hamm , Ed Harris , Lewis Pullman , Glen Powell, Charles Parnell, Bashir Salahuddin oraz Monika Barbaro.

Z powodu pandemii koronawirusa producenci filmu "Top Gun: Maverick" prawie dwa lata czekali z zaprezentowaniem go publiczności. Było warto. Produkcja okazała się ogromnym hitem kasowym. Zarobił na całym świecie prawie 1,5 mld dolarów.