"Top Gun Maverick" to dopiero druga produkcja od początku pandemii koronawirusa, obok filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" , która zarobiła w kinach ponad miliard dolarów. Na jej koncie jest obecnie 1,12 mld dolarów. Jest to tym bardziej imponujące, że film z Tomem Cruise'em nie był wyświetlany w Chinach i Rosji.

"Top Gun Maverick" to także największy sukces w karierze Toma Cruise'a. Dotychczas najbardziej kasową produkcją aktora był "Mission: Impossible - Fallout" , który zarobił 791,1 mln dolarów.

"Czekałem ze zrobieniem sequela, aż pojawi się historia warta kontynuacji, a technologia tak się rozwinie, że będzie można realniej przedstawić to, czego doświadcza pilot myśliwca" - Tom Cruise mówił w materiale promującym film "Tom Gun: Maverick".



Według serwisu Rotten Tomatoes, film jest najlepiej ocenianą produkcją w płodnej karierze Toma Cruise'a , zaraz obok najnowszej części serii " Mission: Impossible ".

Kontynuacja hitu z 1986 roku bez wątpienia sprostała oczekiwaniom fanów i samych twórców. Jak ujawnił tymczasem reżyser produkcji Joseph Kosinski , początkowo niewiele wskazywało na to, że film powstanie, bo nie chciał tego Tom Cruise. "Miałem pół godziny, żeby go przekonać" - wspominał filmowiec.



"Top Gun Maverick": Tom Cruise zarobi 90 mln dolarów?

Aktor z pewnością nie żałuje teraz swojej decyzji. Mimo że jego pierwotna gaża wyniosła zaledwie 12,5 mln dolarów, to zagwarantował sobie w kontrakcie (jest również producentem filmu) dziesięć procent z wpływów, jakie "Top Gun: Maverick" przyniesie w Ameryce Północnej.



A że niebawem film przekroczy tam barierę 600 mln dolarów, to łatwo policzyć, ile otrzyma z samego wyświetlania filmu w kinach. Do tego dochodzą jeszcze procenty z przychodów filmu, gdy trafi na platformę streamingową czy sprzedaży Blu-ray.

Jeden z portali wyliczył, że maksymalnie Cruise może otrzymać kwotę rzędu 90 mln dolarów. Okazuje sie również, że gdyby Cruise zdecydował się nakręcić trzecią część "Top Gun" , jego umowa będzie jeszcze bardziej lukratywna.