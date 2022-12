"Top Gun Maverick": Tom Cruise wyskoczył z helikoptera, by podziękować widzom

Znany z zamiłowania do kaskaderskich popisów gwiazdor po raz kolejny udowodnił, że odwaga to jedna z najważniejszych cech jego charakteru. Okazją do kolejnego wyczynu była chęć podziękowania widzom, którzy wybrali się do kin na film "Top Gun: Maverick". Co zrobił Tom Cruise?

Tom Cruise w filmie "Top Gun Maverick" /UIP /materiały prasowe