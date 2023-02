Sandra Drzymalska od lat choruje. Kiedyś prawie zagłodziła się na śmierć

Sandra Drzymalska nie kryje, że w dzieciństwie zmagała się z... depresją i, aby pokonać ból psychiczny, głodziła się.



"Nie byłam w stanie poradzić sobie z wewnętrznym bólem, więc przestałam jeść. Żeby ból fizyczny pokonał ten psychiczny" - wyznała w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

Sandra Drzymalska: Jej anoreksja była wynikiem dziecięcej depresji

Aktorka, która wkrótce rozpocznie pracę nad rolą Violetty Villas w filmowej biografii diwy "Dzięcioł i Violetta", zachorowała na anoreksję, gdy miała zaledwie dziesięć lat.



"Anoreksja nie wzięła się z tego, że chciałam być chuda, tylko z dziecięcej depresji" - wspomina na łamach "Twojego Stylu" i dodaje, że doprowadziła się do takiego stanu, że groził jej pobyt w szpitalu.

"Ostatecznie wygrzebałam się sama, choć potem wpadłam w bulimię. To wszystko trwało wiele lat. Może gdyby w Polsce psychiatria dziecięca była lepiej rozwinięta, nie doszłoby do tego" - twierdzi gwiazda "Sexify".

Sandra Drzymalska jest wielką przeciwniczką wszelkiego rodzaju "diet cudów", które młodym dziewczynom "wciskają" internetowe pseudodietetyczki.

"Żeby pomagać, trzeba fachowej wiedzy, a nie tylko zaklęć w stylu "uwolnij siebie". Młodzi ludzie są podatni na takie hasła..." - mówi.

Sandra Drzymalska: Wie, że może znów zachorować

Aktorka uważa, że za mało się mówi o zaburzeniach odżywiania i skutkach, jakie wywołują.

"Nikt, kto sam nie choruje, nie ma pojęcia, jak bardzo jest się wtedy uwikłanym. Zaburzenia odżywiania wiążą się z depresją, z nerwicą natręctw, z lękami i wieloma innymi problemami. W szczycie choroby moje życie było trudne, bo wszystko skupiało się na jedzeniu. Porównuję to do problemów z alkoholem" - powiedziała "Twojemu Stylowi".

Choć Sandra Drzymalska nie ma już problemów z odżywianiem, zdaje sobie sprawę, że choroba cały czas będzie obecna w jej życiu.

"Mogę ją przystopować, opanować, ale ona zawsze będzie. W tej chorobie jedzenie urasta do nie wiadomo jakiej rangi. Ciągle się o nim myśli - o której zjem, co, po co i dlaczego. Świat kręci się wokół tego. Teraz jem, kiedy jestem głodna. I to, na co mam ochotę. Ale kilka lat temu po zjedzeniu ciasta zaczynał się kołowrotek..." - opowiada.