Najpopularniejsze filmy w Polsce wg serwisu JustWatch

Koniec roku to czas podsumowań. Powoli poznajemy najchętniej oglądane produkcje 2023 roku czy najlepsze filmy i seriale. Portal JustWatch opublikował podsumowanie najczęściej oglądanych produkcji dostępnych na streamingu w Polsce. Co Polacy najchętniej oglądali w 2023 roku?



Wśród filmów zdecydowanie króluje "Avatar: Istota wody" . Widowiskowa produkcja Jamesa Camerona cieszyła się również ogromną popularnością w kinach. Na podium znalazła się również czwarta odsłona serii "John Wick" . Zaraz za nim uplasowała się animacja "Kot w butach: Ostatnie życzenie" , który był jednym z największych filmowych zaskoczeń ostatnich miesięcy.

Avatar: Istota wody John Wick 4 Kot w butach: Ostatnie życzenie Strażnicy Galaktyk 3 Wieloryb Top Gun: Maverick Między nami żywiołami Zakonnica II Meg 2: Głębia M3GAN

Najpopularniejsze seriale w Polsce wg serwisu JustWatch

Zdjęcie "Wednesday" / Vlad Cioplea/Netflix © 2022 / Netflix

Na podium najchętniej oglądanych seriali znajduje się "Wednesday" , który niemal od razu stał się wielkim hitem Netflixa. Właśnie trwają prace nad kolejnym sezonem. Na drugim miejscu uplasowała się produkcja HBO "The Last of Us" . Z kolei na trzecim uplasowała się klasyka telewizji, czyli "Przyjaciele" .