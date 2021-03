Toni Servillo w obsadzie filmu o Casanovie

Włoski aktor Toni Servillo, któremu światową sławę przyniosła rola w oscarowym "Wielkim pięknie", zagra jedną z głównych ról we włoskim filmie "Il ritorno di Casanova" ("Powrót Casanovy"). Jak podaje portal "Variety", reżyserem tej produkcji będzie Gabriele Salvatores, twórca nagrodzonej Oscarem dla najlepszego filmu zagranicznego "Śródziemnomorskiej sielanki" z 1991 roku.

Toni Servillo to obecnie najpopularniejszy włoski aktor / Ivan Romano /Getty Images

Scenariusz filmu "Il ritorno di Casanova" zostanie luźno oparty na motywach książki Arthura Schnitzlera "Powrót Casanovy". Jego autorami będą Gabriele Salvatores, scenarzysta "Wielkiego piękna" Umberto Contarello i Sara Mosetti. Nowa produkcja już porównywana jest do innej ekranizacji książki Schnitzlera, ostatniego filmu Stanleya Kubricka "Oczy szeroko zamknięte".



Casanova czasy materialnej i towarzyskiej świetności ma już za sobą. Wygnany z Wenecji tuła się po Europie, marząc o powrocie do ojczyzny. Szansą na to jest zapewniający nietykalność list żelazny, o który Casanova zawzięcie się stara. W oczekiwaniu na dokument postanawia przyjąć zaproszenie starego przyjaciela, choć nie o życzliwą gościnę mu chodzi, ale o piękną i młodą siostrzenicę gospodarza. Ta jednak na zaloty podstarzałego amanta reaguje pogardliwą obojętnością. Ale Casanova nie przywykł przegrywać. Jeśli nie może już liczyć na własny urok, postanawia uciec się do podstępu, aby zdobyć fascynującą go kobietę - czytamy w oficjalnym opisie książki Schnitzlera "Powrót Casanovy".

Fabuła filmu Salvatoresa prowadzona będzie dwutorowo. Jego akcja rozgrywać się będzie w XVIII wieku oraz współcześnie. Sceny historyczne, które zostaną nakręcona w kolorze, opowiadać będą historię opisaną w książce Schnitzlera. Część współczesna, czarno-biała, poświęcona będzie słynnemu, podstarzałemu włoskiemu reżyserowi, w którego rolę wcieli się Toni Servillo.

Reżyser grany przez Servillo to mężczyzna po 60., który podczas kręcenia kostiumowego filmu "Powrót Casanovy" zakochuje się w bardzo młodej dziewczynie, która nie ma nic wspólnego z filmem. Wkrótce dziewczyna zachodzi w ciążę.

Nie wiadomo, kto oprócz Servillo zagra w filmie "Il ritorno di Casanova". Budżet produkcji planowany jest na 7 milionów euro, a zdjęcia mają rozpocząć się w Wenecji już we wrześniu. "Salvatores jest mistrzem w pokazywaniu różnych pokoleń godzących się z kluczowymi przemianami w ich życiu i tożsamości. Cieszymy się, że możemy wspierać tego jednego z najbardziej ukochanych włoskich reżyserów" - powiedział Paolo Del Brocco z RAI Cinema.