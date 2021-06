Kilka dni temu aktor zerwał biceps podczas kręcenia sceny „szarpaniny” na planie filmowym i musiał poddać się operacji. W niedzielę udowodnił, że jest prawdziwym twardzielem - z zagipsowaną ręką na temblaku zagrał w Krakowie dwa spektakle.

Instagram Post

Reklama

"W pewnym momencie poczułem, jakby rozerwał mi się rękaw w koszuli, jak się po chwili okazało, to nie rękaw a mięsień!" - Oświeciński wspomina na Instagramie chwilę, gdy zerwał biceps. Nie doprecyzował, na planie której produkcji nabawił się kontuzji.



48-letni gwiazdor nie od razu trafił na stół operacyjny... "Ponieważ jestem człowiekiem zadaniowym, odpowiedzialność wzięła górę - postanowiłem, że nie będziemy odwoływać zdjęć, które miałem następnego dnia od rana we Wrocławiu (prawdopodobnie chodzi o zdjęcia do 'Pierwszej miłości' - przyp. red.). Nie martwcie się, wszystko to było skonsultowane z lekarzem, któremu serdecznie dziękuję za troskliwą i fachową opiekę. Ustaliliśmy, że operacja odbędzie się w czwartek po moim powrocie i tak było" - relacjonuje.



Aktor przyznaje, że obecnie najbardziej dokucza mu nie ból, ale senność... "Na szczęście zarówno operację, jak i narkozę zniosłem bardzo dobrze. Czasem faktycznie boli, ale w dalszym ciągu najbardziej doskwiera mi senność... Mimo że nie biorę nic poza antybiotykiem i przeciwbólowymi, ciągle chce mi się spać" - pisze Oświeciński.



W niedzielę zagrał dwa spektakle komediowe "Prywatna klinka" w Krakowie w kinie "Kijów". Z ręką w gipsie na temblaku! "Przyznam szczerze, nie było lekko... tym bardziej dziękuję publiczności!" - stwierdza. "Czuję się dobrze, aczkolwiek przyda mi się teraz kilka dni na regenerację" - dodaje aktor. Rękę w gipsie będzie nosił przez dwa tygodnie.

Tomasz Oświeciński: Gangster, którego da się lubić 1 / 8 Do filmu trafił z dyskoteki, gdzie był "bramkarzem". Stworzył świetną rolę nietypowego gangstera "Strachu" w filmie Partyka Vegi "Pitbull. Nowe porządki". Oglądamy go także jako Andrzejka w serialu "M jak miłość". W sobotę, 6 grudnia, Tomasz Oświeciński świętuje 45. urodziny. Źródło: Reporter Autor: Marek Kuwak udostępnij

Reklama

Tuż przed operacją, Oświeciński odwiedził swojego ukochanego konia Omera w stajni w okolicach Pruszkowa. Gwiazdor ubolewa, że przez co najmniej miesiąc nie będzie mógł na niego wsiąść.