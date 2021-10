​Tomasz Oświeciński do lustra: Cześć przystojniaku

Tomasz Oświeciński świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że daleko mu do amanta filmowego. "Krzywy orli nos, pięciolinia zmarszczek na czole, odległe wspomnienie o bujnej czuprynie. Po ciemku ludzie przyśpieszają kroku na widok mojej postury..." - ocenił siebie surowo w najnowszym poście na Instagramie.

Tomasz Oświeciński przystojniakiem?

"Mógłbym tak jeszcze wyliczać, gdybym chciał się siebie czepiać, ale wiecie co? Każdego ranka patrząc w lustro, mówię sobie - cześć przystojniaku! A co więcej, wierzę w te słowa" - wyjawia Oświeciński.

"To właśnie samoakceptacja, którą w dobie Internetu, ciągłego narażania na ocenę i porównywanie, tak trudno zbudować. Tyczy się to zarówno tego, co widać na zewnątrz, jak i tego, co mamy w głowie. Nikt z nas nie jest idealny, każdy ma w sobie coś, co chciałby poprawić, zmienić, ale nie wszystko jest możliwe. Jedyne, na co mamy wpływ, to na zakumplowanie się z samym sobą" - przekonuje emerytowany trener personalny i ochroniarz, który karierę aktorską zbudował na rolach osiłków o nieprzesadnych możliwościach intelektualnych.

Oświeciński wie, że brzmi to banalnie, ale jest przekonany o skuteczności takiego podejścia. "Gdybym ja kiedyś nie pogodził się sam ze sobą, nie byłbym tu gdzie jestem dziś. Dlatego stańcie dziś przed lustrem i powiedzcie sobie coś miłego" - apeluje do fanów.

Tomasz Oświeciński: Gangster, którego da się lubić 1 / 8 Do filmu trafił z dyskoteki, gdzie był "bramkarzem". Stworzył świetną rolę nietypowego gangstera "Strachu" w filmie Partyka Vegi "Pitbull. Nowe porządki". Oglądamy go także jako Andrzejka w serialu "M jak miłość". W sobotę, 6 grudnia, Tomasz Oświeciński świętuje 45. urodziny. Źródło: Reporter Autor: Marek Kuwak udostępnij

Aktor ostatnimi czasy w osobliwy sposób wypiękniał. W związku ze zdjęciami do swojego nowego filmu "Projekt Foka", musi nosić bardzo mocny makijaż - ma pomalowane brwi, rzęsy i usta. Oświeciński nie wyjaśnił jak dotąd, kim jest jego postać.

