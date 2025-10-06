Tomasz Kot zaskoczył fanów. Wstydzi się jednej ze swoich ról

Tomasz Kot od lat należy do grona najbardziej cenionych polskich aktorów. Jego nazwisko kojarzy się zarówno z ambitnym kinem artystycznym, jak i produkcjami, które pokochała szeroka publiczność. Publiczność zapamiętała go jako Ryśka Riedla w filmie "Skazany na bluesa", Zbigniewa Religę w "Bogach", a także z komedii "To nie tak, jak myślisz, kotku" czy "(Nie)znajomi". Każda z tych ról pokazuje inne oblicze aktora, który potrafi odnaleźć się w niemal każdym gatunku filmowym.

Tomasz Kot o kulisach kariery i współpracy z reżyserami

W rozmowie z Piotrem Kędzierskim i Kubą Wojewódzkim Tomasz Kot opowiedział o swojej drodze zawodowej, która - jak sam przyznaje - była pełna zwrotów i prób. Aktor wspominał początki popularności, którą przyniosła mu rola Maksymiliana Skalskiego w serialu "Niania". To właśnie wtedy jego nazwisko zaczęło regularnie pojawiać się w mediach, a propozycje filmowe spływały jedna po drugiej.

Kot zdradził również, że w pewnym momencie niemal każdy aktor chciał zagrać u Patryka Vegi. "Był taki moment, że każdy aktor w kraju chciał zagrać u Patryka Vegi. [...] W pewnym momencie Patryk mówi, że 'Ciacho' to będzie taki polski przekręt, będą wybuchać samochody, i tego w Polsce jeszcze nie było. Oczywiście się zgodziłem" - wspominał z uśmiechem.

Z której roli Tomasz Kot jest najbardziej dumny?

Choć Tomasz Kot zagrał w wielu produkcjach, sam przyznaje, że nie ze wszystkich jest zadowolony. W wywiadzie wspomniał, że chętnie zapomniałby o udziale w filmie "Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć". Jednocześnie podkreślił, że w jego dorobku są role, które traktuje jako osobiste i zawodowe spełnienie.

Wielu widzów mogłoby przypuszczać, że najważniejszą rolą w jego karierze była "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego. film nagrodzony na festiwalach i nominowany do Oscara. Jednak sam aktor wskazał coś zupełnie innego.

Dla Tomasza Kota prawdziwym przełomem okazała się rola Zbigniewa Religi w filmie "Bogowie" w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Produkcja opowiada o jednym z najważniejszych momentów w historii polskiej medycyny - przeprowadzeniu pierwszej udanej transplantacji serca. Kot wcielił się w postać wybitnego kardiochirurga z taką wiarygodnością, że dla wielu widzów stał się wręcz jego ekranowym alter ego.

Zdjęcie Kadr z filmu "Bogowie" / materiały prasowe

"To jest mój wewnętrzny przełom, choć 'Zimna wojna' technicznie była najbardziej widocznym filmem. Ale osobiście nie jest ważniejsza niż Bogowie'" - podkreślił aktor.

"Bogowie" zdobyli uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności, a rola Tomasza Kota została uznana za jedną z najlepszych kreacji w polskim kinie ostatnich lat. Aktor udowodnił, że potrafi nie tylko zachwycać charyzmą, lecz także oddać złożoność postaci, które zapisują się w historii.