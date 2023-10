Tomasz Kot w teledysku Darii Zawiałow. Aktor wcielił się w znanego muzyka

Tomasz Kot w teledysku Darii Zawiałow

Utwór "Supro" zwiastuje czwarty solowy album Zawiałow "Dziewczyna Pop", który będzie miał premierę 20 października. Klip towarzyszący tej kompozycji składa się z dwóch części. W pierwszej występuje Zawiałow, która znajduje się na amerykańskiej pustyni. W drugiej pojawia się Taco na warszawskiej ulicy. Tyle że słynnego rapera gra... Tomasz Kot . Obie strony prowadzą ze sobą transkontynentalny dialog.

Niezwykłe okoliczności, w jakich doszło do nawiązania współpracy między Kotem, a Zawiałow i Hemingwayem, aktor zarysował na swoim Instagramie.

Reklama

"Było mniej więcej tak. Daria Zawiałow i Taco Hemingway jechali sobie pociągiem gdzieś. Coś sobie nucili, wybierali właściwe słowa, itd. Szedłem akurat po kawę do Warsa i zatrzymałem się na chwilę, bo piękne to było. Zauważyła mnie Daria" - napisał na wstępie Kot.

Następnie aktor opisał na swym Instagramie całą rozmowę.

Instagram Post Rozwiń

"- A co ty tu robisz chłopczyku?

- A słucham sobie, piękne to - powiedziałem.

- A może chcesz nam pomóc?

- Chętnie, ale nie wiem jak - zmieszałem się trochę, ale byłem zaintrygowany.

- Umiesz śpiewać? - zapytał Tacodeusz.

- Średnio.

- A na czymś grasz?

- Na niczym.

- A co potrafisz?

- Potrafię udawać.

Daria chwilę pomyślała.

- To możesz poudawać mnie.

- Trudne i ryzykowne - nawet się nie zastanawiałem.

- To mnie poudawaj! - rzucił mężczyzna z wąsem.

- Też trudne, ale supro!

- Chciałem powiedzieć 'supcio', ale ze stresu mi się pomieszało.

Tak mniej więcej powstał teledysk o nazwie 'Supro'".

Wideo Daria Zawiałow "Supro" (feat. Taco Hemingway)

Kot chętnie przyjmuje zaproszenia do udziału w klipach. Wystąpił m.in. w teledyskach do "Kłamiesz" duetu Martin Lange, "Kompromisów" L.U.C.-a i "Najnowszym klipie" Dawida Podsiadły.

Nie mogło go też zabraknąć w klipie do "Jestem twoją bajką" Sanah, piosenki, która promuje nową ekranizację "Akademii Pana Kleksa", z Kotem w tytułowej roli. Aktor pojawił się nawet gościnnie na wrześniowym koncercie Sanah na Stadionie Narodowym. Oczywiście wystąpił w charakterystycznym surducie Ambrożego Kleksa.