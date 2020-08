Tomasz Kolankiewicz dyrektorem artystycznym FPFF w Gdyni

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał Tomasza Kolankiewicza na stanowisko dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - poinformował w czwartek, 6 sierpnia, resort. Kadencja nowego dyrektora artystycznego rozpocznie się 1 września.

Tomasz Kolankiewicz: Kadencja nowego dyrektora artystycznego rozpocznie się 1 września /Tomasz Kolankiewicz /Facebook

Jak podało MKiDN w komunikacie przesłanym PAP, powołanie Kolankiewicza nastąpiło na wniosek przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, Radosława Śmigulskiego.



"Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał na stanowisko dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Tomasza Kolankiewicza. Kadencja nowego dyrektora artystycznego rozpocznie się 1 września 2020 r." - czytamy.



Informację o wygranej Kolankiewicza w konkursie na dyrektora artystycznego FPFF w Gdyni opublikowano 1 maja. W komunikacie zamieszczonym na stronie festiwalu poinformowano, że pokonał on ośmioro innych kandydatów, którzy wzięli udział w etapie konkursu obejmującym spotkanie z komisją konkursową. Uzasadniając werdykt, przewodnicząca komisji konkursowej Joanna Kos-Krauze podkreślała, że Kolankiewicz "posiada fenomenalną wiedzę o kinie polskim i światowym, podpartą głęboką znajomością socjologii, psychologii i antropologii". "Jego wysoka etyka pracy własnej i w zespole idzie w parze z niezależnością osądów. Ma też niezbędne na tym stanowisku doświadczenie w zarządzaniu ludźmi oraz zdolności menedżerskie" - mówiła.



Stanowisko dyrektora artystycznego przywrócono w ramach reformy organizacyjnej FPFF, przeprowadzonej w wyniku szerokich konsultacji ze środowiskiem polskich filmowców. Do zadań Kolankiewicza należeć będzie m.in. selekcja do konkursu głównego oraz do konkursu filmów krótkometrażowych, a także stworzenie warunków dla szerokiej dyskusji środowiskowej podczas festiwalu.



Tomasz Kolankiewicz jest filmoznawcą i historykiem filmu, kuratorem cykli filmowych, prowadzącym prelekcje i rozmowy o filmie. Jako programista filmowy współpracował z telewizją, festiwalami filmowymi, kinami i instytucjami kultury (m.in. z Nowym Teatrem, Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym, Europejskim Centrum Solidarności).



W latach 2008-2017 pełnił funkcję redaktora programowego w redakcji filmowej TVP Kultura. Jest także autorem blisko kilkudziesięciu przeglądów filmowych, w tym polskich i zagranicznych przeglądów kinematografii kobiet, szwedzkiego i amerykańskiego kina niemego, filmów wybitnych światowych reżyserów i operatorów, prądów nowofalowych w światowym kinie, a także kina grozy.

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 8-12 grudnia w zmienionej formule - obok konkursu głównego odbędą się konkursy filmów krótkometrażowych i mikrobudżetowych.