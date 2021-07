1 / 10

We wtorek, 21 czerwca, popularny aktor kinowy, telewizyjny i teatralny Tomasz Karolak, obchodzi 45. urodziny. "Wydaje mi się, że dobrze wiemy, kiedy robimy coś dobrze, a kiedy źle i kiedy trzeba robić dobrą minę do złej gry. Często gram w komercyjnych produkcjach - lubię to" - mówił parę lat temu. Po tym, jak wystąpił w szeregu kompromitujących produkcji, miał jednak odwagę złożyć samokrytykę i zostać patronem Węży - nagród dla najgorszych polskich filmów. Podczas jednej z wężowych gal odtworzył na scenie sławną scenę z poduszką z filmu "Wyjazd integracyjny". Pomyśleliśmy, że aktor nie obrazi się, jeśli uczcimy jego urodziny zestawieniem najgorszych ról w karierze Karolaka.