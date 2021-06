Tomasz Karolak: Najgorsze role

21 czerwca popularny aktor kinowy, telewizyjny i teatralny Tomasz Karolak, obchodzi 50. urodziny. "Wydaje mi się, że dobrze wiemy, kiedy robimy coś dobrze, a kiedy źle i kiedy trzeba robić dobrą minę do złej gry. Często gram w komercyjnych produkcjach - lubię to" - mówił parę lat temu. Po tym jak wystąpił w szeregu kompromitujących produkcji, miał jednak odwagę złożyć samokrytykę i zostać patronem Węży - nagród dla najgorszych polskich filmów.

Tomasz Karolak z Janem Fryczem w scenie z filmu "Wyjazd integracyjny" /Kino Świat /materiały prasowe

Podczas jednej z wężowych gal odtworzył na scenie sławną scenę z poduszką z filmu "Wyjazd integracyjny". Pomyśleliśmy, że aktor nie obrazi się, jeśli uczcimy jego urodziny zestawieniem najgorszych ról w karierze Karolaka.

Tomasz Karolak z wąsem i tatuażami

Zdjęcie Tomasz Karolak: Pierwsza z najgorszych ról? / Polsat / materiały prasowe

W 2003 roku Karola zagrał jedną z głównych ról w serialu "Sublokatorzy" (2004). Kreację Staszka powtórzył też w spin-offie "Okazja" (2005-2006). Jego bohater przybył do stolicy z podwarszawskiego Grójca i handluje na Stadionie Dziesięciolecia. Oczywiście musi wyglądać na gbura i prostaka, czego nieodłącznymi atrybutami mają być wąsy i tatuaże.



Tomasz Karolak jako Elvis Presley

Zdjęcie Tomasz Karolak w filmie "Drzazgi" / Fundacja Film Polski / materiały prasowe

W filmie Macieja Pieprzycy "Drzazgi" (2008) Tomasz Karolak pojawił się na ekranie w epizodycznej roli... śląskiego Elvisa Presleya. Próby udawania króla rock'n'rolla to jednak na rodzimym podwórku poziom rywalizacji z Michałem Milowiczem.

Tomasz Karolak - gej

Zdjęcie Tomasz Karolak w filmie "Projekt dziecko" / ITI cinema / materiały dystrybutora

W komedii "Projekt dziecko" (2009) Tomasz Karolak wcielił się w postać homoseksualisty. "Wraz z Miśkiem Koterskim gramy gejów, ale w sposób nienachalny. Nie starałem się nawet grać homoseksualistę; udawałem po prostu miłość do Miśka, jakby był kobietą. Powstała więc taka para 'na poważnie'. Pracując nad filmem, przyjęliśmy zasadę, żeby grać to jak najbardziej serio. Może właśnie przez to jest tak śmiesznie?" - pytał retorycznie aktor. Zagrać geja, żeby było śmiesznie? Adam Sandler by się uśmiał!

Tomasz Karolak - biznesmen

Zdjęcie Tomasz Karolak w scenie z filmu "Miłość na wybiegu" / Kino Świat / materiały dystrybutora

W rozgrywającym się w świecie mody filmie "Miłość na wybiegu" (2009) Tomasz Karolak wcielił się w biznesmena i właściciela biura turystycznego, który jest ważnym klientem agencji modelek. Jedyny atut jego roli? Mógł spotkać się na planie z życiową partnerką - modelką Violettą Kołakowską, która zagrała w filmie Krzysztofa Langa samą siebie.

Tomasz Karolak - ginekolog w wielkim mieście

Zdjęcie Tomasz Karolak w filmie "Ciacho" / Syrena Films / materiały prasowe

W filmie Patryka Vegi "Ciacho" (2009) Tomasz Karolak wcielił się w postać modnisia-ginekologa. Na potrzeby roli reżyser namówił aktora do usunięcia charakterystycznej dla niego szpary między zębami. Jego bohater jest też modnie ubrany. "Kostiumy Tomasza Karolaka to prawdziwy 'Seks w wielkim mieście' w męskim wydaniu" - podsumował Patryk Vega. Normalnie ciacho...

Tomasz Karolak - saksofonista

Zdjęcie Tomasz Karolak w filmie "Milion dolarów" / Profilm / materiały dystrybutora

W filmie Janusza Kondratiuka "Milion dolarów" (2010) Tomasz Karolak wcielił się w postać Stasiunka - saksofonisty, który ze swoim trio występuje na wieczorkach zapoznawczych. Aktor zapewniał, że do roli nauczył się nawet grać na instrumencie, jednak zanim przyjdzie nam do głowy zaprosić go na własną randkę w charakterze akompaniatora, dodajmy, że ekranowy zespół nosi nazwę Tylko dens, a w repertuarze supergrupy (obok Karolaka: Rafal Mohr i Andrzej Grabowski) znajdują się wyłącznie przeboje disco polo.



Tomasz Karolak brodaczem w kuchennym fartuszku

Zdjęcie Tomasz Karolak w filmie "Wojna żeńsko-męska" / Monolith Films / materiały dystrybutora

W filmie Łukasza Palkowskiego "Wojna żeńsko-męska" Tomasz Karolak zagrał faceta o ksywce "Ogr", którego osoba posłużyła twórcom filmu do ogłoszenia zwycięstwa feminizmu. Bohater Karolaka w końcówce filmu zostaje bowiem zapędzony do garów. Pobite gary!

Tomasz Karolak - policjant

Zdjęcie Tomasz Karolak w scenie z filmu "Pokaż kotku, co masz w środku" / Kino Świat / materiały prasowe

W filmie "Pokaż kotku, co masz w środku" Tomasz Karolak zagrał warszawskiego policjanta. "Przestępców zjada na śniadanie... do łóżka. Zawsze błyskotliwy, nieustannie czujny. Jeśli myślisz, że pod jego okiem uda ci się zwędzić choćby policyjny kocyk, bardzo się mylisz, kotku" - tak dystrybutor filmu charakteryzował jego bohatera. Dlaczego aktor przyjął w ogóle propozycję występu w filmie, który swój tytuł zawdzięcza ekranowemu tekstowi ginekologa skierowanemu do niepełnoletniej pacjentki, pozostaje jego najsłodszą tajemnicą...



Karolak na "Kacu (w) Wawie"

Zdjęcie Plakat filmu "Kac Wawa" / Syrena Films / materiały prasowe

Ten film przelał czarę goryczy. Na próżno szukać fotosów z filmu "Kac Wawa", na których zobaczymy Tomasza Karolaka, aktora nie było również na uroczystej premierze filmu Łukasza Karwowskiego. Jedynym dowodem jego zaangażowania w mało chwalebny projekt jest jego nazwisko na plakacie produkcji, która otrzymała aż 16 nominacji do Węży - nagród dla najgorszych filmów sezonu. Od czasu fiaska "Kaca Wawa" Karolak stara się uważniej wybierać ekranowe propozycje.