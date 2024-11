Tomasz Karolak na teatralnej scenie: jedyny pokaz na Boskiej Komedii w Krakowie

Z kogo się śmiejecie, czyli Tomasz Karolak w "Rewizorze" w Krakowie

Kto się lubi śmiać się do łez w teatrze nie może przegapić grudniowego spektaklu "Rewizor" Gogola z gwiazdorskim udziałem Tomasza Karolaka . Jedyny pokaz w Krakowie odbędzie się w środę, 11 grudnia, podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia .

Takiego "Rewizora" jak ten przygotowany przez reżysera Łukasza Kosa, chyba jeszcze na polskich scenach nie było. W obsadzie przedstawienia występuje sześcioro aktorów - są wśród nich Krystyna Tkacz, Joanna Niemirska, Tomasz Karolak i sam reżyser. Tymczasem postaci w "Rewizorze" jest ponad dwadzieścia. Skutek?

Aktorki i aktorzy grają po kilka ról, zazwyczaj męskich i żeńskich, zmieniają sceniczne wizerunki w kilka sekund na oczach widowni. Daje to szansę na zabawę teatralnymi konwencjami, a szalone tempo sprawia, że aktorom i aktorkom... spadają peruki i odklejają się sztuczne wąsy.

"Rewizor" z teatru Imka to pochwała teatru w najczystszej formie. "Z kogo się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie?" - to najsłynniejszy cytat z "Rewizora". Wszystko to składa się na obraz najbardziej klasycznej z klasycznych komedii wszystkich czasów.

Jedyny pokaz spektaklu w Krakowie odbędzie się 11 grudnia w ramach festiwalu Boska Komedia. Szukajcie biletów!



Tomasz Karolak: Filmy i seriale

Tomasz Karolak ma na swym koncie już kilkadziesiąt ról filmowych, serialowych i telewizyjnych.

Można było podziwiać go w takich filmach, jak "Testosteron", "Tylko mnie kochaj", "Ciało", "Rezerwat", "Lejdis", "Drzazgi", "Listy do M.", "Miłość do kwadratu 2", "Szczęścia chodzą parami", "Planeta Singli".

Do jego najsłynniejszych serialowych ról pochodzą te z takich produkcji, jak "rodzinka.pl", "39 i pół", "Kuchnia", "Trzecia połowa", "Kryminalni", "Prawo Agaty".